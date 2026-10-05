Polscy wydawcy mediów kontra Google. Może być duża kara

RMF24

Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko czterem firmom należącym do grupy Google. Urząd podejrzewa, że technologiczny gigant mógł wykorzystywać swoją dominującą pozycję w relacjach z polskimi wydawcami mediów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, spółkom może grozić kara sięgająca 10 proc. ich obrotu.

Jak przekazał w poniedziałek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Google – właściciel najpopularniejszej wyszukiwarki internetowej – nie zawarł z większością polskich wydawców prasowych umów regulujących zasady wykorzystywania ich publikacji oraz należnego za to wynagrodzenia.

Obowiązek zawierania takich porozumień wynika z unijnej dyrektywy DSM, dotyczącej praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.

Zarzuty UOKiK dotyczą spółek Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Limited i Google Poland.

„Big techy nie mogą stawiać się ponad prawem. Przepisy jasno określają jakie informacje Google powinien przedstawić wydawcom, aby móc uczciwie rozliczyć się z nimi za treści, z których korzysta” - wskazał, cytowany w komunikacie prasowym, prezes UOKiK Tomasz Chróstny.