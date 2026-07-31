Giganci technologiczni zapłacą nowy podatek? Jest projekt ustawy

RMF24

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało projekt ustawy, zgodnie z którym największe światowe firmy technologiczne działające w Polsce miałyby płacić nowy podatek cyfrowy. Wynosiłby on 3 proc. przychodów.

Projekt, opublikowany w piątek w Rządowym Centrum Legislacji, został skierowany do konsultacji publicznych. Nowe przepisy miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.

Podatek obejmowałby przede wszystkim firmy zarabiające na spersonalizowanych reklamach internetowych, platformy umożliwiające użytkownikom komunikację lub handel (np. serwisy społecznościowe i internetowe platformy sprzedażowe), a także przedsiębiorstwa sprzedające dane o użytkownikach.

Nowe przepisy dotyczyłyby wyłącznie największych firm technologicznych. Podatek miałyby płacić podmioty lub skonsolidowane grupy, które osiągają ponad 1 miliard euro rocznych przychodów na świecie oraz co najmniej 25 milionów złotych przychodów w Polsce z usług objętych ustawą. Nie miałoby znaczenia, w jakim kraju firma ma siedzibę ani gdzie płaci podatki.