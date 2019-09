Sześć osób trafiło do szpitala w wyniku zdarzenia trzech pojazdów na ul. Sadowej w Ostrowie Wielkopolskim. Do wypadku doszło w trakcie pościgu policyjnego za złodziejami auta.

Zdj. ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Do zdarzenia doszło ok. godziny 9 przy ul. Sadowej w Ostrowie Wlkp.

Rano policja została zawiadomiona o usiłowaniu kradzieży samochodu. Kiedy patrol policji przyjechał, mężczyzna, który próbował skraść auto, wsiadł do audi na niemieckich numerach rejestracyjnych i z kierowcą zaczęli uciekać.



Uciekający przed policją nie reagowali na sygnały świetlne i dźwiękowe w celu zatrzymania się, dlatego policjanci rozpoczęli pościg - mówi rzecznik prasowy ostrowskiej policji Małgorzata Łusiak.



Podczas ucieczki audi zderzyło się z dwoma samochodami nadjeżdżającymi z przeciwnej strony. Sześć osób z obrażeniami ciała trafiło do szpitala - powiedziała rzecznik. Dodała, że uciekający także trafili do szpitala w Ostrowie Wlkp.



Podejrzewamy, że samochód, którym uciekali, także był kradziony - powiedziała.