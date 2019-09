Policyjny pościg ulicami Zielonej Góry. Rozpoczął się po tym, jak jeden z patroli próbował zatrzymać kierowcę forda mondeo do kontroli. Ten zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli w pościg. Gdy ford zawracał, jeden z radiowozów staranował go, by uniemożliwić kierowcy dalszą ucieczkę.

