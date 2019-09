51-letni kierowca z Pisza był nietrzeźwy i nie chciał zatrzymać się do policyjnej kontroli. Po zatrzymaniu jego pasażer źle się poczuł i na komendzie dostał zawału serca.

Zatrzymany kierowca / KPP w Piszu / Policja

Do dramatycznej interwencji doszło wieczorem 27 sierpnia. Oficer dyżurny piskiej policji otrzymał wtedy zgłoszenie, że do Pisza jedzie samochód, którego kierowca jest nietrzeźwy.

Pojazd został zauważony na trasie Jeglin-Maldalin. Policjanci próbowali zatrzymać mazdę, ale kierowca na widok radiowozu przyspieszył i zaczął uciekać, przy okazji uderzając w bok samochodu policyjnego, żeby go zepchnąć z drogi.

Do pościgu dołączyły dwa inne radiowozy, którym ostatecznie udało się zatrzymać kierowcę na ulicy Orzyskiej w Piszu. Tam pijany 51-latek próbował jeszcze potrącić policjanta.

Po zatrzymaniu okazało się, że mazdą jechało dwóch mężczyzn. Za kierownicą siedział mieszkaniec Pisza. Pasażerem był jego 57-letni kolega mieszkający na terenie piskiej gminy. Obaj znajdowali się pod wpływem alkoholu.

Policjanci przewieźli dwóch mężczyzn do komendy, aby sprawdzić jego stan trzeźwości. Podczas badania 57-latek źle się poczuł i stracił przytomność. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do jego reanimacji, a następnie wezwali pogotowie ratunkowe. Mężczyzna zabrany został do szpitala w Ełku. Jak się okazało, doznał zawału serca.

Kierujący mazdą został zatrzymany na 3 miesiące w areszcie. Usłyszał zarzuty czynnej napaści na funkcjonariusza i niewykonania polecenia zatrzymania się. Za popełnienie zarzucanych mu czynów grozi kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.