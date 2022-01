Policyjny pościg we Wrocławiu. Podczas patrolu ulic Różanki funkcjonariusze zwrócili uwagę na osobowego seata bez tylnej tablicy rejestracyjnej. Kiedy policjanci dali sygnał do zatrzymania się, 20-letni kierowca zaczął uciekać. Zatrzymał się dopiero, gdy uderzył w tył radiowozu. Ucieczkę tłumaczył brakiem aktualnej polisy OC. W trakcie interwencji okazało się, że powodem niezatrzymania się do kontroli było coś innego.

