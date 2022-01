Turystów, którzy zgubili się na tatrzańskich szlakach, ratownicy górscy sprowadzani w czwartkowy wieczór z Doliny Pańszczycy, Szpiglasowej Przełęczy i z rejonu Suchych Czub. Do groźnego zdarzenia doszło na granicznym Długim Upłazie, gdzie 29-letni Polak spadł na słowacką stronę.

Śmigłowiec Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego / Grzegorz Momot / PAP

29-latek, przechodząc przez Długi Upłaz między Grzesiem a Rakoneim, poślizgnął się i wpadł do Doliny Zadniej Łatanej - poinformowali słowaccy ratownicy górscy z Horskiej Zachrannej Służby.

Bez sprzętu w góry

Turysta nie miał zimowego sprzętu turystycznego. Kiedy zjechał stromym zboczem i zatrzymał się w żlebie, nie potrafił samodzielnie się wydostać i telefonicznie poprosił ratowników o pomoc. Ratownicy dotarli do poszkodowanego już po zapadnięciu zmroku. Dali 29-latkowi ciepłą odzież i gorącą herbatę. Następnie doprowadzili go do skutera śnieżnego i dalej przetransportowali go do schroniska na Zwierówce po słowackiej stronie Tatr.

Dzisiejsze warunki w Tatrach

Warunki do uprawiania turystyki w Tatrach są trudne. Szlaki przysypane są warstwą świeżego śniegu, pod która występują oblodzenia i miejscami jest bardzo ślisko. Niski pułap chmur ogranicza widzialność, co może prowadzić do utraty orientacji w terenie i pobłądzeń - ostrzega Tatrzański Park Narodowy.

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wydało komunikat lawinowy dla Tatr Polskich. Obowiązuje on do godziny 20:00 w piątek, 7 stycznia.

Zobacz również: TOPR w ciągu godziny musiał przeprowadzić 3 interwencje

Cytat Silny wiatr z kier. zachodnich utworzył świeże depozyty we wszystkich formacjach wklęsłych oraz pod ścianami, te miejsca należy traktować jako szczególnie niebezpieczne - informuje TOPR.

Drugi stopień komunikatu TOPR oznacza, że pokrywa śnieżna jest na ogół związana dobrze, ale na niektórych stromych stokach jest związana umiarkowanie. Wyzwolenie lawiny jest możliwe przeważnie przy dużym obciążeniu dodatkowym, szczególnie na stromych stokach wskazanych w komunikacie lawinowym. Samoistne zejście bardzo dużych lawin jest mało prawdopodobne.

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przypomina, że poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego, odpowiedniego wyboru trasy oraz zachowania elementarnych środków bezpieczeństwa na wszystkich stromych stokach, a szczególnie na wskazanych w komunikacie lawinowym, jako niekorzystnych pod względem wystawy lub wysokości.