Policja w Nowym Targu szuka dwóch 11-latków. Chłopcy zaginęli wczoraj.

Ivan Magnuski i Mariusz Gajda wczoraj rano wyszli z domów do szkoły w Nowym Targu. Byli tam do południa. Około godziny 12:00 wyszli ze szkoły w czasie przerwy. Do tej pory nie wrócili do domów. Nie nawiązali też kontaktu z rodziną.

Ivan i Mariusz mogą przebywać na terenie Krakowa.

Ivan Magnuski / Policja

Ivan Magnuski ma 152 cm wzrostu, jest szczupły, ma kasztanowe włosy z krótką grzywką. Ma brązowe oczy i prosty nos. Pod prawym łukiem brwiowym ma bliznę.

W dniu zaginięcia ubrany był w kurtkę zimową koloru pomarańczowo-niebieskiego, szarą czapkę, szare dresowe spodnie, wiązane pomarańczowe buty sportowe. Posiadał przy sobie czarny plecak.

Mariusz Gajda / Policja

Mariusz Gajda ma 170 cm wzrostu, jest średniej budowy ciała, ma brązowe, krótkie włosy i prosty nos.

W dniu zaginięcia ubrany był w czarna kurtkę zimową z kapturem, czarne buty.

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu chłopców lub inne informacje, które mogą pomóc w ich odnalezieniu proszone są o kontakt z policją pod numerem telefonu: 18 26 10 400 lub 112.

