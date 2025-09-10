​W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej ogłoszony został alarm dla jednostek policji z garnizonów: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego - przekazała policja.

W nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron, które pojawiły się na polskim niebie w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. 

Moskwa naruszyła polską przestrzeń powietrzną

Wojsko Polskie natychmiast podjęło działania mające na celu identyfikację i neutralizację zagrożenia. W rejonach przygranicznych wprowadzono najwyższy poziom gotowości, zaś cztery lotniska zostały zamknięte. Służby zaapelowały do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Po godz. 4 szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Wiesław Kukuła przekazał na X, że operacja jest w toku i poprosił o cierpliwość w zakresie informowania. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz zaapelował z kolei o poleganie na komunikatach Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i bycie wyczulonym na dezinformację.

Zareagował także premier Donald Tusk, który poinformował, że pozostaje w stałym kontakcie z prezydentem RP Karolem Nawrockim. Odebrał także meldunek od dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych o zestrzeleniu dronów, które "wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną i mogły stanowić zagrożenie". 

Drony z Rosji nad Polską. Ogłoszono alert gotowości WOT, jest też reakcja policji

Z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że do poszukiwań zneutralizowanych maszyn zostali zaangażowani żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.  Żołnierze ci mogą otrzymać wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa w jednostkach: do sześciu godzin w województwach: podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim, do 12 godzin w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim.

Na nocne wydarzenia na polskim niebie zareagowała także Komenda Główna Policji. "W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej ogłoszony został alarm dla jednostek policji  z garnizonów: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego" - przekazano w porannym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Podkreślono, że "wszystkie jednostki policji są w pełnej gotowości z Wojskiem Polskim i innymi służbami". "Apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby stosowali się do komunikatów służb, a wszystkie niepokojące sygnały zgłaszali pod numer alarmowy 112" - dodano.

Lubelska policja poinformowała, że w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie trwa posiedzenie sztabu z udziałem m.in. Wojewody Lubelskiego Krzysztofa Komorskiego. "O godzinie 5.40 w miejscowości Czosnówka policjanci potwierdzili odnalezienie uszkodzonego drona. Powiadomiliśmy odpowiednie służby. Trwają czynności" - podano w komunikacie na platformie X.

Wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek za pośrednictwem platformy X przekazał, że służby MSWiA, czyli policja, straż graniczna i Państwowa Straż Pożarna "działają w związku z akcją neutralizacji obiektów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną". 

Rosyjskie drony nad Polską - najnowsze informacje, komentarze i reakcje świata znajdziecie w naszej RELACJI NA ŻYWO. 