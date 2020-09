Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 9. edycja charytatywnej sztafety Poland Business Run - tym razem w nowej formule. Ze względu na epidemię koronawirusa każdy z 19 tys. zapisanych biegaczy pokona dystans 4 km w dowolnie wybranym przez siebie miejscu, sam lub z kolegami z firmy, a uzyskany wynik wgra do specjalnej aplikacji.

Medal Poland Business Run 2020 / Materiały prasowe

W związku z sytuacją epidemiczną bieg w tradycyjnej formie nie może się odbyć, dlatego organizatorzy zaproponowali wirtualną odsłonę sztafety. Wyjątkowo pobiec można wszędzie, w kraju i za granicą.

6 września każdy biegacz powinien przebiec odcinek 4 km najpóźniej do godziny 18:00. Można wystartować samodzielnie lub z całą drużyną, jednocześnie lub po kolei, przekazując sobie wirtualną pałeczkę. Swój czas należy zarejestrować w dowolnej aplikacji sportowej z funkcją GPS (np. Endomondo, Strava) i uwiecznić, robiąc zrzut ekranu. Jak przekazać uzyskany wynik organizatorom?

To proste. Wystarczy uruchomić specjalną aplikację Poland Business Run w swoim telefonie. Można ją pobrać już dziś z Google Play lub App Store. Później należy kliknąć przycisk "Dodaj wynik", a następnie wgrać zrzut ekranu z aplikacji sportowej, wpisać swój adres e-mail (podany przy rejestracji do biegu) i na koniec uzyskany czas - tłumaczy Kamil Bąbel z Fundacji Poland Business Run.

Już 6 września 9. edycja Poland Business Run - tym razem w zmienionej formule Józef Polewka / RMF FM

Wynik można udostępnić w dniu biegu

Warto pamiętać, że opcja udostępnienia swojego wyniku pojawi się w aplikacji dopiero w dniu biegu. Osiągnięty czas należy wpisać do aplikacji w formacie 00:00:00 (godziny, minuty, sekundy) i kliknąć “Zapisz". Trzeba to zrobić do godz. 19:00. Przesłane rezultaty zostaną następnie zweryfikowane, a gdy wszyscy zawodnicy 5-osobowej drużyny ukończą bieg i udostępnią organizatorom swoje czasy, wynik całego teamu ukaże się w klasyfikacji generalnej.

W tym roku dopuszczamy bieg z zegarkiem sportowym zamiast aplikacji w telefonie, a także pokonanie dystansu Poland Business Run 2020 na bieżni stacjonarnej. To istotne zwłaszcza dla naszych biegaczy z bardzo gorących części świata, gdzie bieg na zewnątrz mógłby okazać się bardzo męczący lub niemożliwy. W tym przypadku zamiast screenshota z aplikacji, należy wykonać i udostępnić zdjęcie ekranu bieżni z wynikiem - mówi Marta Hernik, dyrektor Fundacji Poland Business Run.

Pomoc trafi do ponad 50 osób

Pracownicy firm i korporacji biorący udziału w biegu pomogą w sumie ponad 55 osobom z całej Polski, które zmagają się z niepełnosprawnością ruchową. Dofinansowanych zostanie 11 protez kończyn, 4 wózki aktywne oraz 45 turnusów rehabilitacyjnych.

Pomagam bardziej

Do godz. 12:00 6 września trwa jeszcze akcja “Pomagam Bardziej", w ramach której każdy może wpłacić dowolną kwotę na rzecz beneficjentów Poland Business Run. Wystarczy wejść na stronę: https://polandbusinessrun.pl/pl/pbr/20/teams i przelać datek za pośrednictwem jednej z drużyn zapisanych na bieg. Zespół, który zbierze na rzecz potrzebujących największą kwotę, otrzyma Żółte Koszulki Lidera. Do tej pory udało się w ten sposób zebrać prawie 40 tys. złotych.

Relację z Poland Business Run usłyszycie w niedzielę w Faktach RMF FM!