"Wystąpiłem w dniu dzisiejszym do ministra sprawiedliwości Wielkiej Brytanii z wnioskiem o przekazanie naszego rodaka do Polski, z wnioskiem o rozpoczęcie procedury wdrożenia w życie prawomocnego i wykonalnego orzeczenia naszego sądu wydanego wczoraj" - poinformował wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. "A ponadto, wystąpiłem do ministra zdrowia Wielkiej Brytanii z wnioskiem o ponowne przyłączenie naszego rodaka do aparatury podtrzymującej życie. Szpital, w którym się on znajduje, jest bowiem szpitalem podlegającym rządowi brytyjskiemu" - dodał. Chodzi o mężczyznę przebywającego w szpitalu w Plymouth, u którego z powodu zatrzymania akcji serca doszło do uszkodzenia mózgu. Na odłączenie od aparatury zgodziła się mieszkająca za granicą rodzina Polaka. Z kolei matka i siostra mężczyzny, które przebywają w Polsce, nie wyraziły na to zgody.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł /Paweł Supernak /PAP

