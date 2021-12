Na prośbę rodziny pogrzeb Antoniego Gucwińskiego nie odbędzie się w najbliższy piątek, ale po świętach Bożego Narodzenia – poinformował wrocławski magistrat. Wieloletni dyrektor zoo zmarł w minioną środę w wieku 89 lat.

Hanna i Antoni Gucwińscy na zdjęciu archiwalnym / Radek Pietruszka / PAP

Antoni Gucwiński spocznie w Alei Zasłużonych na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Wieloletni dyrektor wrocławskiego ogrodu zoologicznego i popularyzator przyrody zmarł w wieku 89 lat w zeszłym tygodniu. Z żoną Hanną Gucwińską prowadził znany program "Z kamerą wśród zwierząt".

We wtorek wrocławski magistrat poinformował, że planowany na najbliższy piątek pogrzeb na prośbę rodziny został przesunięty na okres po świętach Bożego Narodzenia. Dokładna data i godzina nie jest jeszcze ustalona.

Antoni Gucwiński był doktorem nauk weterynaryjnych, inżynierem zootechnikiem i dyrektorem Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu w latach 1966-2006. W tym czasie w latach 1971-2001 popularyzował wiedzę o przyrodzie, współtworząc i prowadząc z żoną Hanną Gucwińską program telewizyjny w TVP zatytułowany "Z kamerą wśród zwierząt". W latach 90. tworzył i prowadził program "Znajomi z ZOO". Był też twórcą filmów przyrodniczych lub scenariuszy do takich filmów.

Urodził się jako czwarte z pięciorga dzieci w 1932 roku we wsi pod Nowym Sączem. Uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu, ale po roku w tajemnicy przeniósł się do Technikum Hodowlanego w Nawojowej, kończąc tę szkołę w 1950 r. W 1957 r. ukończył jako inżynier zootechnikę w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie i zatrudnił się we wrocławskim zoo na stanowisku badawczym.

Od 1958 r. oprócz pracy w zoo studiował weterynarię na Akademii Rolniczej we Wrocławiu, kończąc ją w 1962 r. W tymże roku ożenił się z Hanną Gucwińską. W 1966 r. został dyrektorem Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu i pełnił tę funkcję do końca 2006 r. Doktoryzował się z tematyki anestezjologii weterynaryjnej w 1967 r. Opublikował ponad 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz 18 książek.

W roku 2001 otrzymał doktorat honoris causa przyznany przez Akademię Rolniczą we Wrocławiu. W 2003 r. otrzymał Order Uśmiechu.

W 1989 r. bez powodzenia startował w wyborach do Senatu z ramienia PZPR, w 2004 r. kandydował do Europarlamentu z listy SLD-UP w okręgu dolnośląsko - opolskim i z 11 tys. głosów zajął drugie miejsce na liście tego ugrupowania, ale nie zdobył mandatu. W 2005 r. kandydował do Sejmu z listy PSL, ale nie został posłem. W styczniu 2011 r. sąd uznał Gucwińskiego winnym zarzutu znęcania się nad niedźwiedziem Mago, który był przetrzymywany w betonowym, wąskim bunkrze i w zamknięciu. W tym okresie Gucwiński był dyrektorem zoo.

Oskarżycielem w tych procesach z prywatnego aktu oskarżenia była fundacja Viva!, a wcześniej prokuratura dwukrotnie umorzyła postępowanie w tej sprawie, nie dopatrując się znamion przestępstwa. Sąd, orzekając winę, odstąpił od ukarania Gucwińskiego, motywując to m.in. jego wkładem i zasługami w popularyzowaniu przyrody. Wcześniej sąd uniewinnił Gucwińskiego, ale w 2009 r. SN orzekł, by sprawę ponownie rozpatrzył sąd I instancji.