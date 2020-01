Powstał pierwszy w Polsce system, który umożliwia jazdę tramwaju bez motorniczego. Pierwszy przejazd, dla zaproszonych gości, odbył się w nocy z poniedziałku na wtorek. Drugi, przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych, odbędzie się około północy, z wtorku na środę.

Trasa pierwszych pokazowych przejazdów wiedzie z przystanku Muzeum Narodowe do pętli Cichy Kącik / krakow.pl /

Nie chodzi o wyeliminowanie motorniczych z tramwajów. Ich praca nie jest zagrożona. To system, który w przyszłości ma wspierać pracę motorniczych - powiedział dr inż. Maciej Michnej, jeden z twórców projektu. Potwierdził, że jest to pierwszy taki system w Polsce, ale na Zachodzie takie rozwiązania były już testowane, chociaż żadne z nich nie zostało wdrożone.



Podczas przejazdu to komputer decydował o ruszaniu z przystanku, prędkości, otwieraniu drzwi czy włączeniu dzwonka.



Trasa pierwszych pokazowych przejazdów wiedzie z przystanku Muzeum Narodowe do pętli Cichy Kącik, i z powrotem. Jazdy zostały zaplanowane na noce, aby nie utrudniać ruchu w mieście.

Komputerowy system z nadajnikami GPS umożliwiający jazdę tramwaju bez motorniczego nie wymagał budowy nowego, specjalnego tramwaju, a został podłączony do istniejącego już pojazdu, który na co dzień przemierza trasę linii numer 18.

Kolejny pokazowy przejazd tramwaju bez motorniczego jest planowany jeszcze w tym roku, będzie związany z wdrażaniem nowych elementów do systemu, np. udoskonaleniu funkcji monitoringu, dzięki któremu tramwaj np. otworzy drzwi dla osoby dobiegającej do pojazdu.



Zgodnie z komunikatem prasowym magistratu, "ostateczne rozwiązanie zakłada wdrożenie pełnej autonomizacji jazdy tramwaju w ruchu miejskim". Nie ma jednak konkretnych dat, kiedy tramwaje bez motorniczych mogłyby jeździć w mieście, a jeśli będą w bliskiej przyszłości - to na niewielkich odcinkach prawdopodobnie w tunelach.



Nie ma prawa, które by regulowało i dopuszczało przejazd takiego tramwaju w ruchu regularnym - zaznaczył w rozmowie z PAP rzecznik krakowskiego MPK Marek Gancarczyk. Dodał, że póki co program będzie mógł pomagać motorniczemu w prowadzeniu, także w płynnym zatrzymaniu, co zwiększy bezpieczeństwo.



Więcej o projekcie autonomicznego tramwaju

Projekt autonomicznego tramwaju realizują: Politechnika Krakowska - Instytut Pojazdów Szynowych, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, firmy: Newag, Cybid i Medcom.



W ramach realizowanego projektu badawczo-rozwojowego został zaprojektowany i wykonany układ sterowania autonomicznego wagonu tramwajowego typu 126N produkcji Newag SA, który komunikuje się z głównym sterownikiem tramwaju umożliwiając jazdę bez motorniczego. System zapewnia precyzyjne sterowanie prędkością, sterowanie drzwiami, dzwonkiem oraz nadrzędnością sygnałów z pokładu pojazdu (np. hamulca bezpieczeństwa, czy hamowania nagłego).



System na podstawie nawigacji satelitarnej oraz pomiaru przebiegu drogi pozwala na automatyczne zatrzymywanie i ruszanie tramwaju z przystanków (otwarcie, zamknięcie drzwi i uruchomienie sygnału ostrzegawczego przed ruszeniem), reaguje na ograniczenia prędkości, izolatory sekcyjne itp.



Projekt ma charakter badawczo-rozwojowy, a jego etapy obejmują: precyzyjne sterowanie jazdą autonomiczną z zastosowaniem systemu nawigacyjnego, zabudowę i testowanie układów wykrywania przeszkód, zaprogramowanie konkretnej trasy liniowej tramwaju, rozpoczęcie eksploatacji nadzorowanej tramwaju z zastosowanym "asystentem motorniczego".



Majchrowski: Kraków jest zainteresowany innowacyjnymi rozwiązaniami

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski tak skomentował pierwszy w Polsce przejazd autonomicznego tramwaju: Kraków jest miastem, które cały czas jest zainteresowane innowacyjnymi rozwiązaniami mającymi wpływ na poprawę bezpieczeństwa i komfortu pasażerów oraz prowadzących, a także na środowisko. To właśnie w Krakowie została uruchomiona pierwsza w Polsce regularna linia obsługiwana autobusami elektrycznymi. To u nas odbył się pierwszy przejazd autonomicznego tramwaju.



Prezydent miasta zapowiedział także, że wkrótce mieszkańcom zostanie zaprezentowany tramwaj, który na dystansie do nawet 3 kilometrów będzie mógł jechać bez sieci trakcyjnej. Te działania są prowadzone jednocześnie z zakupem nowych tramwajów.



Zgodnie z zapowiedziami Majchrowskiego tylko w tym roku do Krakowa zostanie dostarczonych 50 nowych, niskopodłogowych i klimatyzowanych tramwajów. W połowie tego roku zapadnie także decyzja w kwestii zakupu kolejnych nowoczesnych tramwajów.

