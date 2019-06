W Łobżenicy w Wielkopolsce piorun uderzył w dom wielorodzinny. Na dachu wybuchł pożar. Przed przyjazdem strażaków sześciu osobom - w tym dwójce dzieci - udało się uciec.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami / Darek Delmanowicz / PAP

Działania na miejscu prowadziło dziewięć zastępów straży. Co najważniejsze, nie ma osób poszkodowanych. Jeszcze przed przybyciem pierwszych zastępów z budynku ewakuowało się sześć osób, w tym dwoje dzieci - powiedział mł. bryg. Zbigniew Szukajło z Komendy Powiatowej PSP w Pile.



Jak dodał, "od uderzenia piorunu w maszt zapaliła się instalacja elektryczna w budynku; wybuchł pożar. Nadpalona została konstrukcja drewniana dachu i poddasza". Działania były bardzo utrudnione ze względu na duże zadymienie i ciężko było zlokalizować źródło pożaru - podkreślił.





RCB ostrzega!

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w czwartek ostrzeżenie przed bardzo silnym wiatrem, burzami i gradem oraz możliwymi przerwami w dostawach prądu.



Alert dotyczy 12 województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, śląskiego, częściowo pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Mieszkańcy tych regionów otrzymali SMS z ostrzeżeniem RCB.

Na terenach, których dotyczy alert, mogą wystąpić burze; ma spaść od 30 mm do 40 mm deszczu, lokalnie do 50 mm na metr kwadratowy. Wiatr w porywach osiągnie prędkość do 115 km/h. Miejscami może spaść grad.



Alert obowiązuje od czwartkowego popołudnia do godz. 6. rano w piątek.