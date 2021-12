​1,5 promila alkoholu w organizmie miał zatrzymany po pościgu przez częstochowską drogówkę 47-letni kierowca mercedesa, który nie zatrzymał się do kontroli. Uciekając, jechał ponad 100 km/h obszarze zabudowanym, wyprzedzał na podwójnej linii ciągłej i przejściu dla pieszych. Wszystko wskazuje na to, że mieszkaniec Rudnik nie tylko był pijany, ale także pod wpływem narkotyków.

Zdj. ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Jak podała w piątek częstochowska komenda, mundurowi patrolowali Rędziny (powiat częstochowski), gdy zauważyli kierującego mercedesem, który nie stosował się do przepisów i zagrażał bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego.

"Nie dość, że jechał z prędkością ponad 100 km/h w obszarze zabudowanym, to w dodatku z taką prędkością wyprzedzał inne pojazdy na podwójnej ciągłej i na przejściu dla pieszych. Funkcjonariusze podjęli próbę zatrzymania pirata drogowego, jednak na widok policyjnych sygnałów, mercedes przyspieszył. Mundurowi ruszyli za nim w pościg. Siedzący za kierownicą 47-latek próbował uniknąć kontroli, zjeżdżając z drogi głównej w osiedlową. Tam policjanci zajechali mu drogę, wymuszając zatrzymanie pojazdu" - opisuje częstochowska policja.



Gdy mundurowi podchodzili do samochodu, zauważyli, że siedzący za kierownicą 47-latek zamienia się miejscami z pasażerem. Zarówno kierujący, jak i pasażer nie stosowali się do wydawanych przez policjantów poleceń.



Jak się okazało, kierujący miał prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie, a badanie na zawartość narkotyków wykazało, że mógł znajdować pod wpływem metamfetaminy. Mężczyźnie została pobrana krew do badań toksykologicznych. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz szereg wykroczeń w ruchu drogowym grozi mu do 5 lat więzienia.



Policja przypomina, że za prowadzenie samochodu po pijanemu grozi kara nawet dwóch lat więzienia. Jeśli taki kierowca spowoduje wypadek, którego skutkiem jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, sąd może wymierzyć mu karę nawet 12 lat więzienia. Sąd może też zakazać prowadzenia pojazdów mechanicznych nawet na 15 lat. Osoba kierująca pojazdem w stanie nietrzeźwości musi się także liczyć z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi. Sąd obligatoryjnie nakłada na takiego kierowcę świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. zł.