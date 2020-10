Do Kotliny Kłodzkiej na Dolnym Śląsku zawitała już zima. Szlak prowadzący na Śnieżnik i sam szczyt góry pokrył śnieg. 30 centymetrów białego puchu zobaczymy na wysokości około 1200 metrów, wyżej jest go jeszcze więcej.

Dzisiaj do nas trafiła taka informacja z nadleśnictwa "Międzylesie". Wstali nasi pracownicy, otworzyli okna i zobaczyli, co ich spotkało. Taka pokrywa śnieżna, nawet u nas w górach tak szybko się nie pojawia. W połowie października jest to zaskoczenie nawet dla ludzi, którzy tam mieszkają - powiedziała RMF FM

Patrycja Opalińska, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

Białe Tatry i Karkonosze

Pierwszy śnieg już na koniec września pojawił się w Tatrach i Karkonoszach.

Na kamerce internetowej biały puch było widać już w ostatni dzień września na Łomnicy. Na początku października zaśnieżone były już też Rysy.

Nagranie pierwszego śniegu w Karkonoszach opublikował w mediach społecznościowych Karkonoski Park Narodowy. I ostrzegł turystów: Jeśli planujecie wyprawę w Karkonosze przygotujcie się na chłód.