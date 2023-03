Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przeprowadzili operację metodą bariatryczną, której - do tej pory - nie stosowano w Polsce u dzieci. "Gastric bypass" polega na zespoleniu żołądka z jelitem cienkim z pominięciem dwunastnicy.

Technikę gastric bypass stosuje się od lat u dorosłych.

W populacji dziecięcej nawet w ośrodkach amerykańskich, gdzie tych zabiegów jest najwięcej, jest to operacją raczej rzadką, nie jest to operacja pierwszego rzutu. Tak samo my traktowaliśmy ten zabieg, jako operację drugiego rzutu u pacjentki, u której wyniki po pierwszej operacji nie były satysfakcjonujące ­- mówi prof. Tomasz Koszutski, kierujący Oddziałem Chirurgii i Urologii GCZD.

Kim jest pacjentka?

Pacjentką była dziewczyna, która pierwszy zabieg miała w 2018 r. w wieku 13 lat. Wtedy lekarze zmniejszyli jej żołądek techniką resekcji rękawowej.

To była pacjentka z wagą ok. 140 kg. Oprócz tego miała nadciśnienie i cukrzycę typu drugiego. Po pierwszej operacji straciła 40 kg., ale niestety później - z różnych powodów - wróciła do swoich nawyków żywieniowych i do wagi wyjściowej. Sukcesem pierwszej operacji było wycofanie nadciśnienia i cukrzycy. Mimo powrotu do dawnej wagi, te powikłania otyłości zniknęły, pacjentka nie wymaga leków ­- mówi prof. Koszutski.

Metoda "gastric bypass" w operacji bariatrycznej polega na zespoleniu żołądka z jelitem cienkim z pominięciem dwunastnicy i części jelita cienkiego. Pokarm trafia bezpośrednio do jelita cienkiego, omijając dwunastnicę i około 150 cm jelita czczego, dzięki czemu skracany jest czas trawienia i wchłaniania. W rezultacie pacjent chudnie.

Operacje bariatryczne w GCZD

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach jest jednym z dwóch polskich szpitali, w których wykonywane są operacje bariatryczne u pacjentów poniżej 18. roku życia. Pierwszą taką operację wykonano w GCZD w 2016 r. Od tego czasu zoperowano tam bariatrycznie 34 młodych ludzi. W kolejce do zabiegu jest następnych kilkanaście osób.

Do operacji są kwalifikowani pacjenci, u których wskaźnik BMI przekracza 40 lub 35 i jednocześnie występują u nich choroby powodowane przez otyłość. GCZD obejmuje takich pacjentów kompleksowym wsparciem. Nad kwalifikacją i przygotowaniem do zabiegu, a także opieką po operacji czuwa interdyscyplinarny zespół specjalistów, w skład którego wchodzą endokrynolodzy, chirurdzy, dietetycy, psycholodzy oraz rehabilitanci.