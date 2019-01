Seria napadów na tle seksualnym na kobiety w Częstochowie. Jeden sprawca został już zatrzymany i trafił do aresztu. Policja poszukuje jeszcze napastnika bądź napastników, którzy zaatakowali kobiety na Parkitce, w Gnaszynie oraz w autobusie linii nr 10.

Na 3 miesiące trafił do aresztu 29-latek zatrzymany za przestępstwa seksualne w Częstochowie

Na 3 miesiące trafił do aresztu 29-latek zatrzymany za przestępstwa seksualne w Częstochowie. Kilka dni temu mężczyzna przemocą doprowadził 17-latkę do poddania się innej czynności seksualnej. Proponował też seks za pieniądze 15-letniej dziewczynie. Napastnik jest mieszkańcem powiatu kłobuckiego.





29-latek zatrzymany za przestępstwa seksualne Policja

Policja szuka również sprawcy czynu na tle seksualnym, do którego doszło miesiąc temu , 7 grudnia w autobusie linii nr 10. Z ustaleń policji wynika, że mężczyzna zaczepił wtedy 16-latkę. Mężczyzna był w wieku ok. 40-45 lat, miał ok. 190 cm, był szczupły, ubrany w czarny płaszcz i czarną czapkę. Miał też ze sobą jasnobrązową torbę na ramię.



Jeden z portretów pamięciowych poszukiwanego napastnika / Śląska policja /





Częstochowska policja wciąż szuka sprawców trzech innych napadów na tle seksualnym. Pod koniec listopada ktoś zaatakował młodą kobietę, która wysiadła z autobusu w pobliżu szpitala na Parkitce. Mężczyzna został spłoszony. Później inna młoda kobieta została zaatakowana również po wyjściu z autobusu w Gnaszynie. W tym przypadku także sprawca został spłoszony. Policja podejrzewa, że w obu przypadkach napastnik był ten sam. Sporządzono jego portrety pamięciowe.

Jeden z portretów pamięciowych poszukiwanego napastnika / Śląska policja /



Opracowanie:

Maciej Nycz