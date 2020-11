„Mieliśmy różnice. W podejściu do UE okazały się one zasadniczymi różnicami. My jesteśmy za tym, żeby środki popłynęły do polskich przedsiębiorców, samorządów, rolników. Będziemy bronić każdego euro. Uważamy, że tak naprawdę jest znak równości między suwerennością a praworządnością, bo czy można mówić o suwerenności nie żyjąc w demokratycznym państwie prawa? Ja uważam, że nie” – mówił o relacjach między politykami Kukiz’15 a pozostałymi członkami Koalicji Polskiej Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wideo youtube

Prezes PSL-u dopytywany o to, czy doszło do kryzysu w relacjach z Pawłem Kukizem, stwierdził: Na pewno niedobrze jest, kiedy w tak wielu głosowaniach w ostatnim czasie politycy Kukiz’15 głosują inaczej niż większość klubu Koalicji Polskiej (...). To skłania nas do refleksji nad tym wszystkim. Chciałbym, żeby kontynuować dobrą współpracę, która była w wyborach, która dała bardzo dobry wynik wyborczy (...), ale nic na siłę.

Audio POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY KRZYSZTOFA ZIEMCA Z WŁADYSŁAWEM KOSINIAKIEM-KAMYSZEM Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Krzysztof Ziemiec pytał też swojego gościa, czy PSL chce zastąpić Solidarną Polskę w Zjednoczonej prawicy: Oferowaliśmy premierowi Morawieckiemu wsparcie w głosowaniu nad budżetem UE, że poprzemy jego wynegocjowane rozwiązania, czyli wspólne wypuszczenie obligacji i wspólne zadłużanie się UE - to jest dużo dalej idące niż wpisanie nawet zasady praworządności, a na to premier zgodził się 21 lipca (...). Taką ofertę wsparcia od nas - ale także od Lewicy, od Platformy - premier otrzymał, ale uległ radykałom. Doprowadza do sytuacji igrania z ogniem, utraty środków, zagrożenia wypłaty tych środków np. dla małych i średnich przedsiębiorstw, a to jest 70 proc. polskiego PKB - tłumaczył szef ludowców.





Współpraca z rządem? "Pozorowany dialog"

Nie było rozmów, był tylko pozorowany dialog na początku drugiej fali. Zgłaszaliśmy swoje projekty ustaw choćby o uwolnieniu niedzieli handlowych, obniżka VAT-u, uruchomienie prywatnej ochrony zdrowia na rzecz leczenia pacjentów ‘"niecovidowych", ale nie z pieniędzy pacjentów, a z NFZ-u - tak Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział na pytanie o to, czy premier Morawiecki konsultował z opozycją decyzje dotyczące walki z pandemią.



Dopytywany o to, czy to opozycja nie chce współpracować z rządem, stwierdził: Oceny działania rządu i premiera w zakresie pandemii są tragiczne. 65 proc. naszych rodaków uważa, że rząd działa źle albo bardzo źle w obliczu drugiej fali pandemii. Przyjmowaliśmy wszystkie zaproszenia, jesteśmy ugrupowaniem, które uczestniczyło we wszystkich spotkaniach, które organizował premier Morawiecki, prezydent Andrzej Duda pomimo że byliśmy wielokrotnie oszukiwani przy współpracy nad pierwszą tarczą (antykryzysową - przyp. RMF FM), kiedy o 2 w nocy wrzucało się poprawkę likwidującą Radę Dialogu Społecznego czy głosowanie korespondencyjne, a my wiele godzin wcześniej pracowaliśmy nad merytorycznymi poprawkami. Nie zraziło to nas, bo najważniejsze jest zdrowie i życie, ratowanie gospodarki.

Podział Mazowsza? "Głupota"

Proszę być gotowym na wielotysięczne protesty w tej sprawie. Nie w obronie tylko jednego regionu, ale tak naprawdę wzywam wszystkich samorządowców z Polski. Dzisiaj jest zagrożona suwerenność, podmiotowość Mazowsza jako jednego z regionów - tak o planach PiS dotyczących podziału Mazowsza na dwa województwa mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeżeli trzeba, będzie ogłoszone referendum w tej sprawie. Uruchomimy wszystkie możliwe prawne środki" - zadeklarował gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Według prezesa PSL "podział ma służyć tylko stworzeniu miejsca, żeby Marek Suski mógł być marszałkiem i zarządzać z Radomia. To jest tylko po to, żeby jedna osoba miała satysfakcję z pełnionego urzędu. Po nic innego. To chodzi tylko o kariery, o politykierstwo, a nie o zdrowy rozsądek - dodał. Według niego, pomysł PiS to "głupota".

Krzysztof Ziemiec pytał swojego gościa również o to, czy prezes ludowców nie obawia się rosnącej w siłę rolniczej AGROunii kierowanej przez Michała Kołodziejczaka. Mieliśmy różne historie z panem Michałem, ale na końcu drogi przybiliśmy piątkę. Piątkę przeciwko piątce Kaczyńskiego - powiedział Kosiniak-Kamysz. Inna rola jest partii politycznej, inna rola jest związku zawodowego - dodał. Podkreślał, że dzięki sprzeciwowi opozycji i Senatu ustawa o ochronie zwierząt ostatecznie nie weszła w życie. Nie zrobilibyśmy tego, gdyby nie wsparcie protestujących i związków zawodowych - stwierdził gość RMF FM.

Wkrótce cała treść rozmowy.