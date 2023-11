W skład Konwentu wchodzą przedstawiciele państw członkowskich i instytucji unijnych. Jego zadaniem jest praca nad traktatem, który następnie przekazuje Radzie Europejskiej. To jednak nie propozycja PE będzie podstawą do zmian traktatowych. Właściwe propozycje przygotuje dopiero ewentualna Konferencja Międzyrządowa złożona z przedstawicieli krajów członkowskich UE, po czym uzgodniony traktat trafia do ratyfikacji przez państwa członkowskie. Do wszelkich zmian będzie potrzebny konsensus.