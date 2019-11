Funkcjonariusze CBŚP wraz z funkcjonariuszami ze świętokrzyskiej i podkarpackiej KAS, pod nadzorem prokuratury, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o organizowanie nielegalnego hazardu - powiedziała w piątek rzecznik CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz. Śledczy zabezpieczyli ponad 200 automatów do gier.

Zatrzymania CBŚP / policja.pl / Policja

Według ustaleń śledczych grupa mogła działać od 2015 roku. Jak przekazała komisarz Iwona Jurkiewicz członkowie grupy podejrzani są głównie o organizowanie nielegalnego hazardu w kilku miejscach na terenie woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego.



W wyniku współpracy policjantów CBŚP z Kielc i funkcjonariuszy KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu zabezpieczono na terenie Podkarpacia ponad 60 automatów do gier oraz znajdujące się w nich pieniądze - podała policjantka.

Organizowali nielegalny hazard, zostali zatrzymani przez CBŚP policja.pl /Policja

Zabezpieczono 158 automatów

Dodała, że na terenie woj. świętokrzyskiego "dzięki współpracy funkcjonariuszy CBŚP i KAS że Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego" zabezpieczono 158 automatów do gier i przejęto gotówkę z automatów.



Podczas działań policjanci zatrzymali 12 osób w wieku od 21 do 47 lat. Przeszukano także 17 miejsc zamieszkania podejrzanych i lokali z automatami, w których urządzano nielegalny hazard.



Zabezpieczyliśmy przy tym telefony komórkowe, rewolwer, automaty do gier hazardowych i dokumentację księgowo-finansową - wyjaśniła Jurkiewicz.



Podejrzani zostali przesłuchani w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstwa określone w kodeksie karnym skarbowym. Wobec sześciorga zatrzymanych sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, natomiast wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, zakazów opuszczania kraju czy dozorów policyjnych - poinformowała.



Jak podkreślają śledczy były to pierwsze zatrzymania w tym śledztwie i nie wykluczone są kolejne.