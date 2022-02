​W nocy okradziono stację ratunkową na górze Chełm w Myślenicach. Zginęły trzy radiostacje, ratownicy proszą o pomoc w ich odzyskaniu.

Do zdarzenia doszło w nocy. Ze stacji ratunkowej przy kompleksie narciarskim Sport Arena Myślenice na górze Chełm skradziono dwie sztuki radiostacji ratowniczych wraz z wyposażeniem, czyli bateriami i stacjami ładowania. Zginęła także jedna radiostacja z obsługi wyciągu.

"Nasze radiostacje to model Motorola DP 3401 - dokładnie takie jak na zdjęciu. Ich numery wywoławcze to 69 i 63. Koszt jednego skradzionego zestawu to około 2500 zł, ale z uwagi na ustawienia radiostacji dla złodziei są one w zasadzie bezwartościowe" - napisali ratownicy.

Grupa Podhalańska GOPR prosi o pomoc w odzyskaniu sprzętu.