Limity świadczeń w poradniach specjalistycznych, diagnostyce, ograniczenie wydatków na darmowe leki dla dzieci i seniorów. Między innymi takie propozycje oszczędności zakłada plan Ministerstwa Zdrowia wysłany w październiku do resortu finansów. Korespondencja została ujawniona w poniedziałek. Zmiany miałyby przynieść w przyszłym roku blisko 10,4 mld zł oszczędności w NFZ. Resort zdrowia podkreśla, że decyzje co do zakresu zmian jeszcze nie zapadły. Na wiadomości zareagowała już opozycja. "Okradają pacjentów w biały dzień" - napisał na platformie X prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Ministerstwo Zdrowia zaproponowało cięcia wydatków NFZ na 2026 rok na kwotę blisko 10,4 mld zł, a na 2025 rok - 213 mln zł

Ministerstwo Zdrowia zaproponowało cięcia wydatków NFZ na 2026 rok na kwotę blisko 10,4 mld zł, a na 2025 rok - 213 mln zł.

Po wprowadzeniu oszczędności i zmian, luka w budżecie NFZ na 2026 rok wyniosłaby 12,9 mld zł; bez nich - ok. 23 mld zł.

Największe oszczędności mają pochodzić z limitów na świadczenia w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej (4,9 mld zł).

Resort planuje ograniczyć wydatki na darmowe leki dla dzieci i seniorów (1,5 mld zł) oraz nie przedłużać programu "Zdrowy posiłek" w szpitalach (0,9 mld zł).

Ministerstwo zastrzega, że to nie są ostateczne propozycje.

Ujawniona w poniedziałek korespondencja Ministerstwa Zdrowia, wysłana do Ministerstwa Finansów, do której dotarła także PAP, dotyczyła planu finansowego NFZ na 2025 r. i na rok 2026, których minister finansów nie zatwierdził.

Resort zdrowia przedstawił w piśmie do MF - datowanym na 29 października - propozycje obniżenia kosztów NFZ. Zakładają one oszczędności w NFZ na kwotę blisko 10,4 mld zł w 2026 r. i blisko 213 mln zł jeszcze w roku 2025. Do tego zmiany systemowe miałyby przynieść 4,5 mld zł w 2026 r.



Po urealnieniu wpływów ze składek zdrowotnych w 2026 r., a także wprowadzeniu zaproponowanych przez MZ zmian i oszczędności luka w NFZ w 2026 r. wyniosłaby blisko 12,9 mld zł. Natomiast bez tych korekt niedobór w budżecie NFZ na 2026 r. szacowany jest na ok. 23 mld zł.

Na co mniej pieniędzy?

4,9 mld zł oszczędności miałoby przynieść wprowadzenie od 1 stycznia 2026 r. limitów na świadczenia w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej. Wyłączone byłyby z tego świadczenia pierwszorazowe i zabiegowej, zabieg usunięcia zaćmy i badania obrazowe.



Limity w diagnostyce (tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny) pozwoliłyby zaoszczędzić blisko 1,3 mld zł.



Po zmianie o 1,5 mld zł niższe byłyby wydatki na darmowe leki dla dzieci i seniorów. 0,9 mld oszczędności przyniosłoby nieprzedłużanie programu "Zdrowy posiłek" w szpitalach.



Ponadto resort zdrowia zaproponował zmiany dotyczące finansowania koordynatora w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, taryfikacji świadczeń w kardiologii, chirurgii kręgosłupa, okulistyce, teleradioterapii, elektrofizjologii, badań obrazowych - łącznie NFZ wydałby mniej o 1,8 mld zł na te działania.

Propozycja zmian waloryzacji wynagrodzeń minimalnych

Według tej propozycji przesunięcie waloryzacji wynagrodzeń minimalnych z lipca na styczeń, począwszy od 1 stycznia 2027 r., miałoby przynieść ok. 6 mld zł oszczędności w 2026 r. Ponadto resort zdrowia zaproponował powiązanie waloryzacji ze wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. To wskaźnik o niższej dynamice wzrostu niż obecnie obowiązujący przy wyliczaniu podwyżki płac minimalnych, czyli procent wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Przy uwzględnieniu obu zmian koszt podwyżek, według resortu zdrowia, spadłby z ok. 10 mld zł do ok. 2,7 mld zł w 2027 r. Kosztem w wysokości 5,2 mld zł byłoby natomiast podniesienie współczynników grup 5. i 6. pracowników w ochronie zdrowia. Resort zdrowia w piśmie z końca października zaproponował także ograniczenia w zawieraniu kontraktów - m.in. maksymalne wynagrodzenie określone ustawowo.



O propozycjach zmian w wynagrodzeniach w systemie ochrony zdrowia we wtorek ma rozmawiać trójstronny zespół do spraw ochrony zdrowia.



MZ zaproponowało ograniczenie i docelowo likwidację stażu podyplomowego, co miałoby obniżyć wydatki budżetu w 2027 r. o ponad 680 mln zł, w 2028 r. o ponad 750 mln zł, a w 2029 r. o ponad 880 mln zł.

Założenie - zmniejszyć deficyt NFZ

Oszczędności miałyby zmniejszyć wyliczony deficyt NFZ w 2026 r. z ok. 23 mld zł do blisko 13,4 mld zł. Do tego MZ doliczyło jednak koszt przedłużonego do końca 2026 r. pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego, czyli blisko 2,5 mld zł. To spowodowałoby zwiększenie luki do niemal 15,9 mld zł. Natomiast przy uwzględnieniu wszystkich zmian, w tym systemowych planowanych na 2026 r., to deficyt w budżecie NFZ zmniejszyłby się do blisko 11,4 mld zł. MZ uwzględniło jednak także niższy o 1,5 mld zł wpływ ze składki zdrowotnej, co daje ostatecznie niedobór na poziomie ok. 12,9 mld zł.

"Skandal". Opozycja grzmi

Plany resortu zdrowia skrytykowali w mediach społecznościowych politycy opozycji, w tym prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz była minister zdrowia Katarzyna Sójka. Sójka we wpisie na X zamieściła dokument MZ, określając go mianem "skandalu". "10,3 mld zł cięć w NFZ w 2026 r. Nie reformy. Brutalne oszczędności na pacjentach. Minister Domański NIE DA ANI GROSZA na chorych" - oceniła polityk.



"Pamiętacie, jak kłamali: Nic, co dane, nie zostanie odebrane? Teraz, w biały dzień, okradają pacjentów!" - napisał z kolei na X prezes Kaczyński. "Z pieniędzy przeznaczonych na leczenie zabierają w przyszłym roku ponad 10 mld zł i wprowadzają limity m.in. na leczenie zaćmy, badania tomograficzne osób chorych onkologicznie, likwidują "dobry posiłek" w szpitalach i ograniczają refundację leków. Wracają limity do specjalistów... Myślicie, że Tusk się tym przejmuje?" - napisał.



"Będziemy o tym KRZYCZEĆ!!! Głośno. W każdym mieście i każdej komisji" - zapowiedziała natomiast Sójka.

Resort - zmiany jeszcze nie zapadły

Rzecznik MZ Jakub Gołąb powiedział w poniedziałek PAP, że w dokumencie z 29 października resort zdrowia wskazał obszary, które są możliwe do korekty. Zaznaczył, że była to odpowiedź na pismo MF skierowane do wszystkich resortów. Trwają analizy możliwości i skutków potencjalnych korekt. Decyzje co do zakresu zmian jeszcze nie zapadły - powiedział Gołąb.



Poinformował, że z końcem grudnia zakończy się pilotaż programu "Zdrowy posiłek", a rozwiązanie zostanie wprowadzone do systemu. Będzie to standard żywienia w szpitalach - dodał rzecznik MZ.



Reszta rozwiązań jest na stole. Jeżeli w 2026 r. według wyliczeń NFZ zabraknie 23 miliardów złotych, to albo trzeba te dodatkowe pieniądze znaleźć w budżecie, poprzez ich przesunięcie w ramach budżetu, albo zwiększyć dochody budżetu - poprzez wzrost składki lub inny podatek albo szukać oszczędności i racjonalizacji wydatków w ramach posiadanych środków. To m.in. kwestia nowelizacji tzw. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia - dodał.



Wiadomo też, że część procedur jest przeszacowana, co może wpływać na skłonność do ich realizacji czy zlecania badań. W przypadku leczenia zaćmy zlikwidowaliśmy kolejki. Zmiany mogą skutkować tym, że zabieg będzie nie za tydzień, ale na przykład za dwa miesiące. Nie ma takiego systemu, który pozwalałby finansować procedury w nieograniczonej ilości - bez limitu, a dzisiaj mamy taką sytuację - powiedział rzecznik MZ.



Zastrzegł jednocześnie, że katalog propozycji z pisma MZ może zostać jeszcze zmieniony. Gołąb zaznaczył, że nie ma jeszcze decyzji MZ dotyczącej kontraktów. Podkreślił, że będzie to m.in. przedmiotem rozmów zespołu trójstronnego.