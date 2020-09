Policjanci z warszawskiego Mokotowa zatrzymali dwie osoby podejrzane o usiłowanie rozboju na 49-letnim mężczyźnie oraz jego córce. Według Polskiej Agencji Prasowej, chodzi o ojca nastoletniej piosenkarki Viki Gabor.

Koncert Viki Gabor z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka / Andrzej Grygiel / PAP

Według PAP, do zdarzenia doszło na warszawskim Mokotowie 11 września około godziny 22.30. 13-letnia Viki Gabor razem ze swoim ojcem Dariuszem i matką Eweliną przyszli do sklepu przy ul. Konstruktorskiej. Do środka wszedł tylko ojciec. Matka z córką zostały przed budynkiem.



W pewnym momencie pojawiła się tam grupka mężczyzn, wśród których był Kamil T. (17 l.) oraz o rok starszy Dominik P. Wobec 13-letniej piosenkarki mieli używać wulgaryzmów. Zażądali również pieniędzy.



Napastnikom zwrócił uwagę ojciec dziewczyny. "Wtedy, rzucili się na 49-latka, powalili go na ziemię i zaczęli kopać. Całe zdarzenie zauważył pracownik ochrony, który pobiegł pomóc bitemu mężczyźnie. Ochroniarz o zdarzeniu poinformował też policję. W tym czasie Kamil T., oraz Dominik P. zdążyli uciec" - informują policjanci.



Napastnicy pod wpływem alkoholu

Według rzecznika mokotowskiej policji podkomisarza Roberta Koniuszego, policjanci pojawili się na miejscu kilka minut po zgłoszeniu. Ustalili okoliczności zajścia oraz rysopisy podejrzanych - powiedział. Pobitemu mężczyźnie została udzielona pomoc medyczna przez ratowników medycznych. Nie wymagał on hospitalizacji - zaznaczył.



Po kilku minutach funkcjonariusze zatrzymali 17-latka oraz jego o rok starszego wspólnika. Obaj byli pod działaniem alkoholu - poinformował.



Rozpoznani przez pokrzywdzonemu napastnicy trafili do policyjnych cel. Obaj usłyszeli zarzuty usiłowania rozboju. Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego oraz jego rodziny - podkreślił podkomisarz.