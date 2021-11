Odstrzał dzików - jutro w lasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Akcja przeprowadzona ma zostać między 7:30, a 15:30. Rozporządzenie w tej sprawie wydał wojewoda pomorski i - jak tłumaczą leśnicy - ma ono związek z Afrykańskim Pomorem Świń.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Urzędnicy proszą mieszkańców o zachowanie ostrożności podczas spacerów po lesie, zwłaszcza, że w lasy otaczających od jednej strony Trójmiasto, to miejsce popularne wśród rowerzystów, biegaczy czy osób spędzających aktywnie czas.

Zwierzyniec, Witomino, Sopot, Renuszewo i Matemblewo - na ternie tych leśnictw przeprowadzony może zostać odstrzał. W praktyce oznacza to, że chodzi o lasy w Sopocie, w okolicy Osowej, Oliwy i Matemblewa w Gdańsku, a w Gdyni w rejonie Witomina i Karwin.

Odstrzał prowadzić będą pracownicy Służby Leśnej. Jak uspakajają, jest to rutynowe działanie, a planowanych do odstrzału jest kilka sztuk zwierząt. To, w którą część lasu dokładnie skierują się leśnicy, zależy w pewnym sensie od samych dzików i tego gdzie będę akurat przebywać. Te decyzje będą podejmowane dopiero rano.

Mieszkańców ostrzegać mają przed odstrzałem specjalne tablice informacyjne, ale także członkowie Służby Leśnej, który będą pracować w miejscu tych działań. Leśnicy zaznaczają, że jeśli ktoś nie będzie opuszczał głównych ścieżkiem wyznaczonych w trójmiejskich lasach, nie powinien trafić w miejsce prowadzonej akcji.