Po ponad dwóch godzinach zakończyło się poniedziałkowe spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, które miało - według zapowiedzi - dyskutować o zmianach w Radzie Ministrów oraz harmonogramie powoływania rządu.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński (L), prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro (P) oraz prezes Porozumienia Jarosław Gowin (2P) podczas oświadczenia dla mediów dot. podpisania umowy koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy / Radek Pietruszka / PAP

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, wicepremierzy Piotr Gliński i Jacek Sasin, szef MON Mariusz Błaszczak, szef MSWiA Mariusz Kamiński, b. marszałek Sejmu Marek Kuchciński i b. marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Po zakończeniu spotkania politycy nie komentowali jego przebiegu, ani nie informowali, jakie decyzje podjęto.

Oczekiwana rekonstrukcja rządu