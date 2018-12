Polska polityka ma przed sobą intensywny tydzień – komisja śledcza ds. VAT przesłucha byłego ministra finansów, Sejm zbierze się na dwudniowym posiedzeniu, a rząd zajmie się podwyżkami rent i emerytur. Głośno komentowane będą też na pewno weekendowe konwencje Nowoczesnej, nowej partii Teraz! oraz piątkowe wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego.

W poniedziałek przed sejmową komisją śledczą ds. VAT stanie były minister finansów w rządzie PO-PSL Jacek Rostowski. Będzie zeznawał jako świadek w postępowaniu dotyczącym ewentualnych zaniedbań instytucji państwowych w latach 2007-2010, które mogły doprowadzić do powstania luki w podatku VAT, szacowanej nawet na 260 mld. zł. Według polityków PIS-u Rostowski jest "kluczowym świadkiem" w tej sprawie.

Wtorek to dzień posiedzenia rady ministrów - w tym tygodniu rząd zajmie się m.in. zmianami w ustawie o gospodarce nieruchomościami, ale także nowelą ustawy o rentach i emeryturach. W 2019 najniższe świadczenia mają zostać podniesione do 1100 złotych (w przypadku emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej) lub 825 złotych (w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy). To oznacza, że najniższe świadczenia zostaną podniesione o co najmniej 70 złotych.

Dwudniowe posiedzenie Sejmu rusza w środę. Najgłośniejszym tematem będzie na pewno wniosek nieufności dla premiera Mateusza Morawieckiego, który złożyła Platforma Obywatelska. Na Wiejskiej szeroko komentowane będą też weekendowe konwencje Nowoczesnej oraz nowej partii Teraz! oraz piątkowe przemówienie Jarosława Kaczyńskiego.

W Katowicach rozpoczyna się drugi, finałowy tydzień COP24, czyli szczytu klimatycznego ONZ. Pierwszy minął pod znakiem kontrowersyjnych wypowiedzi, protestów i pytań o brak najważniejszych światowych przywódców.

Szczyt zakończy się w piątek, do tego czasu powinna powstać tzw. mapa drogowa realizacji Porozumienia Paryskiego, czyli precyzyjne wytyczne do walki z globalnym ociepleniem.



