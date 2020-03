Echa weekendowych konwencji wyborczych, specjalne posiedzenie Sejmu i dalsze losy 2 miliardów złotych dla mediów publicznych – to najbliższe dni w polskiej polityce. Dzieje się również na świecie – Izraelczycy znów idą do wyborów, a Unia siada do kolejnych rozmów z Wielka Brytanią.

