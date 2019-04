15. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, wielka defilada 3 maja i wykład Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim - tym będzie żyła polityka w nadchodzącym tygodniu. Początek maja, to także przyspieszenie w kampanii przed eurowyborami.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Na początku tygodnia powróci temat klasyfikacji maturzystów. Po zawieszonym strajku okaże się, czy w szkołach konieczne będzie korzystanie ze znowelizowanego prawa oświatowego. Nowe przepisy dopuszczają klasyfikowanie przez dyrektorów i samorządy, które będą decydowały, czy protestujący dostaną finansowe rekompensaty. We wtorek czeka nas kolejna odsłona oświatowego okrągłego stołu i debata w podstolikach. Prezydent wciąż nie podjął decyzji, czy obejmie tę inicjatywę swoim patronatem, co zaproponował premier. To kwestia sporna między głową państwa a szefem rządu.

W środę minie 15 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Tego dnia ulicami Warszawy chcą maszerować narodowcy i eurosceptycy. Prezydent stolicy nie zgodził się na to, lecz sąd odrzucił tę decyzję. Władze Warszawy złożą zażalenie.

Natomiast 3 maja czeka nas wielka wojskowa defilada "Silni w sojuszach". Rozpocznie ją przelot 80 samolotów i śmigłowców nad Warszawą.

Tego samego dnia w stolicy swój wykład pod tytułem "Nadzieja i odpowiedzialność. O Konstytucji, Europie i wolnych wyborach" wygłosi Donald Tusk. Politycy PiS oraz opozycja spodziewają się, że wykład będzie dodatkowym paliwem politycznym w przyspieszającej kampanii do Parlamentu Europejskiego.