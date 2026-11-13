To tam wszyscy chcieliby pojechać. Ranking najbardziej pożądanych kierunków podróży

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Kostaryka to najbardziej pożądany kierunek podróży na świecie - wynika z plebiscytu brytyjskiego magazynu Wanderlust. W Europie numerem jeden jest Hiszpania. W kategorii miast na pierwszym miejscu znalazło się Tokio.

Brytyjski magazyn podróżniczy „Wanderlust” po raz 25. ogłosił swój światowy ranking podróżniczych hitów. W tegorocznej edycji głosowało aż 251 tysięcy czytelników, oddając łącznie ponad 8 milionów głosów,

Turyści wybierali nie tylko kraje i miasta, lecz także wyspy, regiony oraz najlepsze biura podróży i przewoźników.

Kostaryka – zielone serce Ameryki Środkowej

Kostaryka, nazywana zielonym sercem Ameryki Środkowej - nie miała w tym roku sobie równych. Jak podkreślono, nie tylko piękne plaże i tropikalna przyroda przyciągają tam podróżnych. Kraj słynie z polityki zrównoważonej turystyki. Doceniono fakt, że Kostaryka od prawie 30 lat konsekwentnie rozwija programy, dzięki którym turystyka nie szkodzi środowisku, a rozwój hoteli i atrakcji idzie w parze z ochroną lasów deszczowych, rzek i lokalnych społeczności.

Kostaryka wyprzedziła ubiegłorocznego zwycięzcę – Japonię. Na trzecim miejscu znalazła się Republika Południowej Afryki.

Na kolejnych miejscach rankingu znalazły się także Tajlandia, Australia, USA, Peru, Korea Południowa i Kolumbia.

Hiszpania – europejska królowa turystyki

W Europie najwięcej głosów zebrała Hiszpania, która na Starym Kontynencie wyprzedziła Turcję i Portugalię.

Wynik Hiszpanii pokazuje, że zainteresowanie tym krajem nie ogranicza się już wyłącznie do Barcelony, Madrytu czy słonecznego wybrzeża Costa del Sol. Coraz większą popularnością cieszą się mniej oczywiste regiony. Winnice La Rioja, malownicze górskie wioski Asturii, lokalna kuchnia i autentyczna kultura małych miejscowości zachęcają do odkrywania tego kraju poza utartymi szlakami.

Te miasta turyści pokochali najnardziej

W kategorii najbardziej pożądanego miasta świata zwyciężyło Tokio, odzyskując tytuł, który zdobyło wcześniej w 2024 roku. Drugie miejsce zajęło Buenos Aires, a trzecie Kapsztad.

Japońska stolica zachwyca nie tylko futurystyczną architekturą, neonami i nowoczesną technologią. Czytelnicy docenili również jej mniej oczywiste oblicze: tradycyjne drewniane uliczki dzielnicy Yanaka, świat sumo w Ryogoku oraz niezwykle bogatą kulturę kulinarną.

W Europie zwyciężyły Ateny. Grecka stolica coraz częściej staje się samodzielnym celem podróży, a nie tylko przystankiem w drodze na greckie wyspy. Odnowione historyczne dzielnice, dynamiczna scena gastronomiczna i połączenie starożytnego dziedzictwa z nowoczesnym stylem życia przyciągają coraz więcej turystów.

Na kolejnych miejscach znalazły się Dubrownik i Kopenhaga.

Najlepsze miasta dla smakoszy w 2026 roku. Oto zwycięzca prestiżowego rankingu Kulinarna mapa świata przynosi w tym roku wiele niespodzianek i inspiracji. Oto ranking miast, które zachwycają smakoszy różnorodnością menu, innowacyjnością szefów kuchni i niepowtarzalną atmosferą restauracji. Zestawienie powstało na podstawie…

Belize, Kalifornia i Tasmania wśród tegorocznych wyróżnionych

W kategorii najbardziej obiecującego nowego kierunku turystycznego zwyciężyło Belize, które awansowało z drugiego miejsca. Na podium znalazły się również Gwatemala i Armenia.

Tytuł najbardziej pożądanego regionu świata zdobyła Kalifornia. Drugie miejsce przypadło Abu Zabi, a trzecie regionowi Sarawak na malezyjskim Borneo.

Wśród wysp europejskich zwyciężyła Korsyka, wyprzedzając Kretę i Sycylię. W skali globalnej triumfowała Tasmania, a kolejne miejsca zajęły Nassau & Paradise Island oraz Tajwan.

Osobną kategorię poświęcono państwom wyspiarskim. Zwyciężyły Filipiny, przed Barbadosem i Bahamami.