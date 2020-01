Wysoce zjadliwą grypę ptaków wykryto w powiecie ostrowskim – dowiedziała się w czwartek PAP od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowie Wlkp. Dariusza Hyhsa. W miejscowości Topola Osiedle zostanie zutylizowanych 65 tys. kur niosek. Jak przyznają służby weterynaryjne, ognisko ptasiej grypy wykryto już 31 grudnia.

Służby weterynaryjne wykryły ptasią grypę w Topoli Osiedlu 31 grudnia ubiegłego roku - poinformował ostrowski powiatowy lekarz weterynarii Dariusz Hyhs. Przekazał, że zarażonych zostało 65 tysięcy kur niosek. Wszystkie ptaki i jaja zostaną zutylizowane.

Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu Andrzej Żarnecki poinformował, że na piątek zwołano posiedzenie sztabu kryzysowego w Poznaniu pod przewodnictwem wojewody wielkopolskiego.



Służby wytyczyły obszar zapowietrzony - okręg o promieniu 3 km od ogniska choroby i zagrożony - co najmniej 10 km od ogniska ptasiej grypy.



Na razie nie można powiedzieć, z jakim typem wirusa służby weterynaryjne mają do czynienia; czy jest on szkodliwy tylko dla ptaków, czy też dla ludzi. Czekamy na wyniki - powiedział Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu.



Ptasia grypa - jak zaznaczył - powoduje też problemy gospodarcze, ponieważ państwo musi pokryć koszty utylizacji, trzeba wypłacić rolnikom odszkodowania i wyznaczyć przeglądy zagrożonych ognisk. Dodał też, że kontrahenci zagraniczni, którzy kupowali polski drób, zrezygnują z umów. A to są już straty liczone w milionach złotych - podkreślił Żarnecki.

Ogromne straty na Lubelszczyźnie

W sprawie ogniska ptasiej grypy na Lubelszczyźnie wszczęto prokuratorskie śledztwo. Wirus pojawił się w trzech fermach w gminie Uścimów i zabił aż 32 tysiące indyków.



W gospodarstwach, gdzie pojawiła się ptasia grypa, trzeba było wywieźć i zutylizować padłe zwierzęta. Wirus został określony jako wysoko zjadliwy, więc jest on bardzo niebezpieczny dla ptaków.

W lubelskiem wykryto trzy ogniska ptasiej grypy. Padło około 25 tys. indyków TVN24/x-news

Wybitych może zostać nawet 70 tysięcy kolejnych indyków, ale ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Straty hodowców są ogromne. Wojewoda lubelski zapowiedział, że dostaną odszkodowania tak szybko, jak to tylko możliwe - nie tylko za padłe i wybite zwierzęta, ale też za paszę i sprzęt, który trzeba będzie zutylizować.