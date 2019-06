Z punktu widzenia Inicjatywy Polskiej najrozsądniejsza jest powtórka podczas wyborów parlamentarnych Koalicji Europejskiej - powiedziała PAP liderka IP Barbara Nowacka. Jej zdaniem powstanie bloku lewicowego jest "nierealne".

Barbara Nowacka jest pewna, że koalicja opozycji jest słuszna / RMF FM

Inicjatywa Polska (IP) w minionym tygodniu przekształciła się w partię polityczną, co czyni ją pełnoprawnym podmiotem ewentualnych koalicji wyborczych. Liderka IP Barbara Nowacka, pytana jak wyobraża sobie start w jesiennych wyborach parlamentarnych, zaznaczyła, że jej ugrupowanie jest zwolennikiem "trwania wielkiej koalicji".

Za najrozsądniejsze uważam kontynuację Koalicji Europejskiej - Obywatelskiej - powiedziała Nowacka.



Pytana o drugą pojawiającą się koncepcję, czyli powstanie szerokiej koalicji lewicowej, składającej się np. z Wiosny Roberta Biedronia, SLD, Lewicy Razem i ewentualnie właśnie Inicjatywy Polskiej, powiedziała: To jest political fiction, to się nie wydarzy, a nie ma sensu zastanawiać się nad scenariuszami, co do których wiemy, że się nie wydarzą.



Jej zdaniem szanse na powstanie takiego bloku obniża m.in. sposób tworzenia, "choćby ze strony samego Roberta, który komunikuje się poprzez media". Nowacka zaznacza, że był czas na budowę bloku lewicowego, ale wtedy nikt nie był nim zainteresowany, a niektórzy "chcieli się policzyć". Jak się policzyli, okazało się, że mają poniżej 6 proc.- mówi.



Poza tym taki blok lewicowy, nawet gdyby powstał, dodaje, miałby bardzo niewielkie szanse. Przy metodzie d'Hondta nie warto się rozdzielać - ocenia liderka Inicjatywy Polskiej.



Inicjatywa Polska partią od wtorku

Decyzję o rejestracji partii politycznej, Inicjatywa Polska otrzymała w ostatni wtorek. Przewodniczącą Inicjatywy Polska jest Barbara Nowacka (córka zmarłej tragicznie w katastrofie smoleńskiej byłej wicepremier i b. minister polityki społecznej Izabeli Jarugi-Nowackiej), która wcześniej kierowała Stowarzyszeniem. Sekretarzem generalnym partii wybrano byłego polityka SLD, obecnie radnego m. st. Warszawy Tomasza Sybilskiego, a skarbniczką - Katarzynę Osowiecką, w przeszłości również związaną z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. W skład zarządu IP weszli także inni dawni działacze SLD, m.in. Dariusz Joński, Adam Ostaszewski oraz Anna Uzdowska-Gacek.



Stowarzyszenie Inicjatywa Polska założyła na początku 2016 roku grupa byłych działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Inicjatywa znana jest m.in. z walki o prawa mniejszości i prawa kobiet (w tym liberalizację ustawy antyaborcyjnej). W zeszłorocznych wyborach samorządowych jej działacze startowali z list Koalicji Obywatelskiej i części z nich udało się zdobyć mandaty radnych (np. Dariusz Joński dostał się do sejmiku woj. łódzkiego, a Tomasz Sybilski i Agata Diduszko-Zyglewska zostali radnymi w Radzie Warszawy). W majowych eurowyborach IP wspierała Koalicję Europejską, choć jej przedstawicieli nie było na listach wyborczych do PE.