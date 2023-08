Joanna Jabłczyńska – aktorka, piosenkarka, prawniczka i ambasadorka wielu akcji charytatywnych – w tym roku przyjęła jeszcze jedną rolę. Promuje wolontariat w Szlachetnej Paczce i zachęca każdego z nas do czynienia dobra: "Jak pomóc tym, którzy muszą przeżyć za złotówkę dziennie? Nie godzimy się na obojętność wobec słabszych, najbardziej potrzebujących. Masz tak samo? Trwa rekrutacja na wolontariusza_kę Szlachetnej Paczki. Zgłoś się i zmieniaj świat na dobre. Wejdź na www.szlachetnapczka.pl" – mówi Joanna Jabłczyńska, wieloletnia ambasadorka Szlachetnej Paczki.

Joanna Jabłczyńska / Jakub Stokwiszewski / Materiały prasowe

Sercem Paczki są osoby, które przyjmują nową, życiową rolę - wolontariusza_ki. Te osoby odwiedzają rodziny, poznają ich historie oraz potrzeby. W czasie grudniowego "Weekendu Cudów" odbierają paczki od darczyńców i pomagają dostarczyć je rodzinom, które mają pod opieką. To moment radości, która staje się udziałem każdej ze stron. Szczęście, wzruszenie, poczucie bycia ważnym w czyimś życiu - w tej wielkiej, ogólnopolskiej machinie dobra pozytywne emocje nie omijają nikogo.

"Szlachetna Paczka tak naprawdę działa przez cały rok. Jej wolontariusze docierają do rodzin, które są najbardziej potrzebujące i zbierają informacje, o tym czego najbardziej im potrzeba. Później my, darczyńcy organizujemy paczki, dla tych rodzin i dokładnie realizujemy ich oczekiwania. A oprócz tego Szlachetna Paczka działa od 20 lat i naprawdę jest godna zaufania" - wyjaśnia Joanna Jabłczyńska.

Im więcej ról, tym więcej czasu - sprawdzona zasada

Wielu z nas, podobnie jak Joanna Jabłczyńska, pełni w życiu różne role - jest rodzicem, pracownikiem_cą, pasjonatem_ką w jakiejś dziedzinie. Bycie wolontariuszem_ką może być kolejną z ról. Jak pokazuje doświadczenie tysięcy wolontariuszy_ek Szlachetnej Paczki można łączyć wiele zadań i wciąż znajdywać czas i chęć na wolontariat.

"Wolontariat działa na nas jak ładowarka na telefon" - powiedziała jedna z wolontariuszek Szlachetnej Paczki. Pomagając komuś, kto potrzebuje wsparcia, można doświadczyć zaskakujących korzyści, o których mówią wolontariusze Paczki. To może być ogromna satysfakcja, poczucie dobrze wykonanego zadania czy docenienie tego, co się już posiada. Pomaganie może stać się hobby, które wniesie do życia coś niepowtarzalnego i cennego.

Nowa rola - nowe doświadczenia

Wolontariat to dodatkowy element codziennego życia, który nie przeszkadza w realizacji własnych celów i marzeń - wręcz przeciwnie - może to życie wzbogacić. Można być aktywnym zawodowo, spełniać się w roli rodzica, mieć pasje i jednocześnie czynić dobro w roli wolontariusza_ki.

"Będąc wolontariuszem Szlachetnej Paczki możesz zrobić bardzo wiele dla innych i na pewno bardzo potrzebujących. Ale też dla siebie. Wiem, że Paczka organizuje spotkania dla wolontariuszy, szkolenia, kursy. A oprócz tego - przez lata, kiedy współpracuję ze Szlachetną Paczką - udało mi się poznać wolontariuszy i to są naprawdę fajni ludzie" - mówi Joanna Jabłczyńska.

Jak zostać Wolontariuszem_ką Szlachetnej Paczki?

Przyjęcie nowej roli jest proste! Wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.pl, wypełnij krótki formularz i poczekaj na kontakt ze strony rekrutera ze Szlachetnej Paczki. Po pomyślnie zakończonej rekrutacji, podpisz umowę i uczestnicz we wdrożeniach, przygotowujących do wolontariatu w Paczce. Zmieniaj na dobre życie rodzin w potrzebie.

Nowa rola - nowy świat wokół nas

Bez Wolontariuszy_ek Szlachetnej Paczki pomoc niesiona rodzinom w potrzebie nie byłaby możliwa. To dzięki nim co roku Szlachetna Paczka dociera z pomocą do kilkunastu tysięcy rodzin, które najbardziej tego potrzebują. A wartość tej pomocy przekracza kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. Tylko w 2022 roku Wolontariusze_ki Szlachetnej Paczki dotarli z pomocą do 15 482 rodzin, a łączna wartość przekazanych paczek wyniosła prawie 60 milionów złotych. Tego wszystkiego nie udałoby się osiągnąć bez zaangażowania ludzi, którzy wchodzą w nowe role i zmieniają świat na dobre w swojej okolicy.

Wejdź w nową rolę i zmieniaj świat na dobre! Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i zostań Wolontariuszem_ką.