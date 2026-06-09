Nowe leki dla chorych na nowotwory znajdą się na lipcowej liście leków refundowanych - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Ten wykaz resort zdrowia oficjalnie zaprezentuje w czwartek. Będzie obowiązywał przez trzy miesiące, od początku lipca do końca września.

Na liście refundacyjnej pojawią się nowe leki / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nowa lista leków refundowanych będzie obowiązywać od lipca do końca września 2026 roku.

Na liście znajdą się m.in. nowe leki dla pacjentów onkologicznych.

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Z leków, które znajdą się na nowej liście, skorzystają pacjenci z drobnokomórkowym rakiem płuca, a także osoby z nowotworem dróg żółciowych, rakiem jelita grubego, kobiety z rakiem endometrium oraz mężczyźni z rakiem prostaty. Chodzi między innymi o wczesne leczenie okołooperacyjne.

Na lipcowej liście będą też leki przeciwzakrzepowe, które chronią przed udarem mózgu i leczą między innymi zakrzepicę żył głębokich.

Jak ustalił nasz reporter, zgodnie z nową listą, bezpłatne jesienią będą wciąż szczepienia przeciwko grypie dla kobiet w ciąży oraz dla osób, które skończyły 65 lat. Zmian nie będzie też w refundacji szczepionki przeciwko wirusowi RSV. Ten preparat jest dostępny bezpłatnie także dla osób w wieku 65+ oraz dla kobiet w ciąży, a osoby między 60. a 65. rokiem życia płacą za niego połowę ceny.

W tym tygodniu wykaz trafi do konsultacji.

Ministerstwo Zdrowia w grudniu zapowiedziało dokładny przegląd list refundacyjnych, w tym listy 65+, czyli bezpłatnych leków dla seniorów. Przeglądanie i analizowanie, na co wydajemy rocznie 9 miliardów złotych, to nie tylko nasze prawo, ale i obowiązek. Analizujemy listę pod kątem przywracania konkurencyjności cenowej, usuwania produktów, które się duplikują - zapowiadała w rozmowie z reporterem RMF FM wiceminister zdrowia odpowiedzialna za politykę lekową Katarzyna Kacperczyk.

Obecnie na liście bezpłatnych leków 65+ znajduje się ponad trzy i pół tysiąca produktów, są to między innymi leki na nadciśnienie, chorobę wieńcową, osteoporozę i cukrzycę.