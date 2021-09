Niedziela będzie pogodna i bez opadów w całym kraju - powiedziała PAP Anna Woźniak, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ciągu dnia termometry wskażą od 15 stopni na wschodzie, do 24 stopni na południowym zachodzie Polski.

Zdj. ilustracyjne / Depositphotos

W niedzielę rano nad przeważającą częścią kraju będzie jeszcze pochmurnie z lokalnymi mgłami ograniczającymi widoczność do dwustu metrów. Jak powiedziała PAP Anna Woźniak, synoptyk IMGW, do południa przejaśnienia i rozpogodzenia obejmą już praktycznie całą Polskę.

W ciągu dnia będzie coraz mniej chmur i temperatura wzrośnie maksymalnie do 15 stopni Celsjusza na wschodzie, 19 stopni w centrum i 24 stopni na południowym zachodzie. Nigdzie nie będzie padał deszcz i będzie wiał słaby wiatr, więc niedziela zapowiada się na bardzo ładny, jesienny dzień - powiedziała Woźniak.

W nocy z niedzieli na poniedziałek przewidywane jest niewielkie zachmurzenie nad przeważającą częścią kraju. Na południu mogą pojawić się mgły i zamglenia ograniczające widoczność do stu metrów. Wiatr będzie słaby, przede wszystkim z kierunków wschodnich. Temperatura w nocy wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13-14 stopni C na południowym zachodzie i zachodzie Polski.