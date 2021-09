Jaka pogoda będzie nam towarzyszyła w niedzielę i poniedziałek? Sprawdź prognozę na najbliższe dni.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Depositphotos

Jak podaje IMGW, Europa wschodnia i północno-zachodnia będzie w zasięgu niżów z układami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze kontynentu dominować będą wyże z centrami nad południową i południowo-wschodnią Europą. Nad Polską rozbudowywać się będzie klin rozległego wyżu znad Morza Śródziemnego. Na południu i zachodzie kraju zalegać będzie rozmywający się, mało aktywny, front atmosferyczny. Pozostaniemy w powietrzu polarnym morskim, na północnym wschodzie chłodniejszym.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie rosło.



W niedzielę zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, w pasie od zachodniego Pomorza po Podkarpacie okresami duże. Rano lokalnie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na północnym wschodzie, około 20 st. C w centrum, do 24 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby, nad morzem także umiarkowany, rano zmienny, później stopniowo przechodzący we wschodni i południowo-wschodni.



W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, na południowym wschodzie i północnym zachodzie okresami duże. Pojawią się silne zamglenia i lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, a na południu do 100 m. Temperatura minimalna wyniesie od 5 st. C na północnym wschodzie, około 8 st. C w centrum, do 13 st. C na południu, zachodzie i nad morzem oraz 14 st. C na krańcach północno-zachodnich. Wiatr będzie słaby, na zachodzie i nad morzem okresami umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.



W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, w zachodniej połowie kraju i w Karpatach wzrastające do dużego z opadami deszczu. W Sudetach możliwe są słabe burze. Prognozowana suma opadów dla tego rejonu wynosi około 10 mm. Rano uważać trzeba będzie na zanikające mgły ograniczające widzialność do 500 metrów, na południu do 100 m. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na północnym wschodzie, około 19 st. C w centrum, do 23 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, na północnym wschodzie okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru wyniosą do 55 km/h.