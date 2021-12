​43-letnia mieszkanka powiatu nowotarskiego włamała się do sklepu byłego pracodawcy, ukradła alkohol, papierosy, artykuły spożywcze i gotówkę na łączną kwotę ponad 3,5 tysiąca złotych. Kobieta została zatrzymana i usłyszała zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi kara pozbawienia wolności od roku nawet do 10 lat.

