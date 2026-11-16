Paraliż finansowy TK? NBP: Wstrzymano wszelkie zlecenia płatnicze

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Wstrzymano wszelkie zlecenia płatnicze dotyczące środków na rachunkach Trybunału Konstytucyjnego - poinformował w samo południe rzecznik Narodowego Banku Polskiego Maciej Antes. Wcześniej NBP przekazywał, że ewentualna decyzja ma związek z problemem dotyczącym tego, kto może obecnie reprezentować Trybunał Konstytucyjny. Kwestia ta pojawiła się po zarządzeniu sędzi TK wybranej przez obecny Sejm Anny Korwin-Piotrowskiej. 30 października nakazała ona natychmiastową przerwę w wykonywaniu obowiązków przez sędziów TK: Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Sąd Najwyższy to jednak uchylił.

Spór w Trybunale Konstytucyjnym. Drugi komunikat NBP

Departament Prawny Narodowego Banku Polskiego poinformował w drugim dziś komunikacie, że „wypracowane zostało stanowisko, zgodnie z którym zachodzą przesłanki wstrzymania realizacji przez NBP zleceń płatniczych dokonywanych przez Trybunał Konstytucyjny”.

Oznacza to, że nie są realizowane zlecenia płatnicze niezależnie od tego, przez kogo są one zlecane – przekazał rzecznik NBP.

Rachunki bankowe Trybunału Konstytucyjnego prowadzi Narodowy Bank Polski. Instytucja informowała dziś, że powodem wstrzymania realizacji zleceń ma być to, że nie jest jasne, kto teraz stanowi właściwe kierownictwo Trybunału Konstytucyjnego. Jednocześnie NBP zaznaczył, że nie jest on właściwy do rozstrzygnięcia sporu dotyczącego kierowania TK.

Kwestia ta ma jednak dla NBP podstawowe znaczenie z punktu widzenia ustalenia osób uprawnionych do dysponowania środkami TK zgromadzonymi na rachunkach bankowych prowadzonych przez NBP. W tym stanie rzeczy, niezbędne stało się wypracowanie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego. W związku z tym w Departamencie Prawnym NBP dokonano - wyłącznie dla potrzeb ustalenia sytuacji NBP jako strony umowy rachunku bankowego zawartej z TK - analizy treści stosunku prawnego ustalonej tą umową i właściwymi dla zaistniałego stanu faktycznego normami, wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących. W wyniku tej analizy wypracowane zostało stanowisko, zgodnie z którym zachodzą przesłanki wstrzymania realizacji przez NBP zleceń płatniczych dokonywanych przez Trybunał Konstytucyjny - poinformował Narodowy Bank Polski.

W komunikacie NBP dodano, że Bogdan Święczkowski potwierdził swoje stanowisko w piśmie z dnia 12 listopada 2026 r., dołączając do niego uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2026 r., którą uchylono zarządzenia o natychmiastowej przerwie w czynnościach sędziego TK Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.

Sądne dni dla Święczkowskiego i Sochańskiego. Wyznaczono daty Czwartek 19 listopada i piątek 20 listopada – to terminy posiedzeń sądu dyscyplinarnego w sprawie Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego – wynika z opublikowanego na stronie Trybunału Konstytucyjnego komunikatu sędzi Anny…

Dla jednych naprawianie praworządności, dla drugich uzurpacja i zamach stanu

30 października grupa wybranych przez Sejm tej kadencji sędziów TK przekazała informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Święczkowski uznał to za uzurpację. Pod siedzibą TK miały miejsce burzliwe protesty z udziałem różnych polityków prawicy, środowiska związanego z Telewizją Republika i Klubem Gazety Polskiej.

Prezydent Karol Nawrocki, który wszedł do siedziby TK w nocy z 30 na 31 października, stwierdził m.in. że „doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”.

Z kolei premier Donald Tusk oświadczył m.in., że Sejm obecnej kadencji wybrał nowych sędziów TK, ale prezydent nie odebrał od części z nich ślubowania. Co więcej prezes Święczkowski, jak zaznaczył premier, uniemożliwiał im podjęcie pracy, a kiedy po wielu tygodniach czekania postanowili podjąć obowiązki, „zostali zaatakowani”. Z uwagi na groźby i atmosferę ewentualnej eskalacji agresji, sędziowie TK weszli do budynku od strony kancelarii premiera w asyście policji.

Barierki poszły w ruch, Robert Bąkiewicz w akcji. Starcia z policją przed Trybunałem Konstytucyjnym Dziesiątki protestujących i policjantów przepychają się przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Robert Bąkiewicz i członkowie Ruchu Obrony Granic próbują zablokować wejście do TK. Na miejscu są też posłowie PiS i redaktor naczelny Republiki Tomasz…