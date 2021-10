W poniedziałek Polska będzie w masie ciepłego powietrza. Miejscami, na Górnym Śląsku i w Małopolsce, temperatura maksymalna może osiągnąć 24 stopnie Celsjusza - mówi Grażyna Dąbrowska, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zdj. ilustracyjne / Magdalena Partyła-Wójcik / RMF FM

Według meteorologów IMGW poniedziałek rano będzie słoneczny i z niewielkim zachmurzeniem na wschodzie i w centrum kraju. Na zachodzie zachmurzenie będzie większe. Nad samym morzem, w północno zachodnim krańcu Polski, możliwe są słabe, przelotne opady deszczu.

Polska pozostaje w masie ciepłego powietrza i związanego z nim wyżu. Na krańcach zachodnich pojawi się strefa opadów, jednak jeszcze przez dwa, trzy dni będzie się utrzymywać przy zachodniej granicy. W poniedziałek nad morzem i we wschodniej części kraju temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 16 do 21 stopni. Na pozostałym obszarze Polski spodziewamy się temperatury od 22 do 24 stopni Celsjusza - powiedziała Grażyna Dąbrowska, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.



W ciągu dnia wiatr będzie umiarkowany, na wschodzie i w centrum kraju z kierunku południowo-wschodniego, a na zachodzie z zachodniego i północno-zachodniego. W porywach prędkość wiatru dojdzie do 55 km/h. W górach lokalnie wiatr osiągnie 80 km/h.