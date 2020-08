Do 12 lat więzienia grozi nauczycielowi jednej z zielonogórskich szkół podstawowych, któremu prokurator zarzucił kontakty płciowe z 14-letnią uczennicą. Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące – poinformował w środę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Zbigniew Fąfera.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

"58-letni Jarosław T. usłyszał zarzut obcowania płciowego z małoletnią poniżej 15 roku życia (art. 200 § 1 kk). Z uwagi na charakter sprawy prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie, a sąd się do niego przychylił" - powiedział prokurator Fąfera.



Dodał, że charakter sprawy oraz dobro małoletniej obliguje prokuraturę do ograniczenia zakresu przekazywanych opinii publicznej informacji dot. szczegółowych ustaleń śledztwa.



Związek nastolatki z podejrzanym odkryła jej matka, która zawiadomiła o tym prokuraturę. W sprawie zostało wszczęte postępowanie, którego efektem są zarzuty i areszt dla 58-latka. Trafił on do niego na początku lipca br.



Do informacji o tej sprawie dotarł w tym tygodniu portal newslubuski.pl.