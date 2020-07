Właściciel restauracji w Southampton w stanie Nowy Jork, której częstymi gośćmi byli pedofil Jeffrey Epstein i skazany m.in. za gwałty Harvey Weinstein, spalił stolik, przy którym zwykle siadali finansista i producent filmowy. Jak doniósł serwis internetowy CNN, Zach Erdem - właściciel lokalu 75 Main - stwierdził, że chce wymazać ich nazwiska z historii swojej restauracji.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W rozmowie z CNN Erdem stwierdził, że nie mógł przestać myśleć o tym, by spalić stolik numer 1, przy którym siadali Weinstein i Epstein.

"Wziąłem młotek i benzynę, połamałem go (stolik), spaliłem i wyrzuciłem do śmieci" - zrelacjonował.

Jak wyjaśnił: zrobił to, by "pozbyć się złej energii" i wysłać jasny komunikat do wszystkich, którzy planują odwiedzić 75 Main: "Ludzie, którzy wykorzystują kobiety, nie są tu mile widziani".





O przemoc seksualną oskarżyły Weinsteina dziesiątki kobiet

W ostatnich latach o przemoc seksualną oskarżyły Harveya Weinsteina, potężnego hollywoodzkiego producenta filmowego, dziesiątki kobiet.

11 marca tego roku Weinstein skazany został przez sąd w Nowym Jorku na 23 lata więzienia za gwałt i napaść seksualną.

24 lutego natomiast ława przysięgłych uznała go winnym wymuszenia aktu seksualnego na asystentce Mimi Haleyi w 2006 roku i gwałtu na początkującej wówczas aktorce Jessice Mann w 2013 roku. Sędzia skazał Weinsteina za pierwsze przestępstwo na trzy lata więzienia, za drugie na 20 lat.

Epstein miał ściągnąć do swych rezydencji dziesiątki nieletnich dziewczyn, którym płacił za seks

Nawet 45 lat więzienia groziło natomiast wpływowemu finansiście Jeffreyowi Epsteinowi. Jego proces miał rozpocząć się w czerwcu tego roku, jednak 10 sierpnia 2019 multimilioner popełnił w celi aresztu samobójstwo.

Epstein miał w latach 2002-05 ściągać nieletnie dziewczyny do swych rezydencji, m.in. na nowojorskim Manhattanie i w Palm Beach na Florydzie, i płacić im za seks. Co więcej, zgodnie z aktem oskarżenia, finansista zmuszał je również do kontaktów seksualnych ze swymi znajomymi, a ponadto płacił niektórym dziewczynom i swoim współpracownikom również za werbowanie kolejnych ofiar.

Jedna z kobiet, które publicznie wystąpiły przeciwko Epsteinowi, Amerykanka Virginia Roberts utrzymuje, że przed laty, gdy była 17-letnia dziewczyną, trzykrotnie - jak zaznacza: właśnie na polecenie Epsteina - uprawiała seks z brytyjskim księciem Andrzejem, synem królowej Elżbiety II.

Jeffrey Epstein już w 2007 roku został oskarżony na Florydzie o namawianie nieletnich do prostytucji. Wówczas jednak udało mu się zawrzeć ugodę pozasądową, dzięki której zamiast na dożywocie skazano go jedynie na 13 miesięcy więzienia.