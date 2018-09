​Policjanci z Warszawy zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o napad na zakład jubilerski w Legionowie. W sierpniu, sterroryzowali pracownika "przedmiotem przypominającym broń" i ukradli biżuterię. Krystian O. oraz Dariusz D. zostali tymczasowo aresztowani.

Zatrzymani Krystian O. i Dariusz D. / Komenda Stołeczna Policji w Warszawie / Policja

7 sierpnia w Legionowie sprawcy weszli do zakładu jubilerskiego i zastraszyli jednego z pracowników.



Rozbili gabloty z biżuterią i ukradli złote pierścionki oraz łańcuszki o wartości co najmniej 100 tysięcy złotych.

Sprawa trafiła do stołecznego wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw. Okazało się, że zatrzymani do to dwaj mieszkańcy Warszawy.

Dariusz D. wpadł na terenie Mokotowa. 29-latek był wielokrotnie notowany za różne przestępstwa. 39-letni Krystian O. został zatrzymany na warszawskim Gocławiu. Był poszukiwany trzema listami gończymi m.in. za włamanie.



W ich mieszkaniach funkcjonariusze znaleźli broń krótką, elementy umundurowania i ponad 14 tysięcy złotych.

W Prokuraturze Rejonowej w Legionowie obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty. Są podejrzani o dokonanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grożą im co najmniej 3 lata więzienia.