Prokuratura poinformowała o rozpoczęciu międzynarodowych poszukiwań trójki Gruzinów podejrzanych o dokonanie napadu na konwojenta w Łodzi. Według nieoficjalnych informacji RMF FM, łupem złodziei mogły paść wtedy ponad 3 miliony złotych.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania przekazał, że wdrożono międzynarodową procedurę ścigania podejrzanych Gruzinów umożliwiającą poszukiwanie ich za granicą.



Oprócz wcześniej ściganego 37-latka Besiki Shengelia, poszukiwani są jego 32-letnia żona Irma Shengelia i 32-letni Gizo Kankia - powiedział Kopania. Co do wszystkich tych podejrzanych prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów dokonania w dniu 16 stycznia 2021 roku w Łodzi rozboju na pracowniku firmy konwojenckiej - oświadczył. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie, co umożliwiło wdrożenie ich poszukiwań. Obecnie mają one charakter międzynarodowy - tłumaczył Kopania.

Dwóch napastników napadło na konwojenta w sobotę 16 stycznia po godzinie 18:00 przed sklepem znanej sieci w samym centrum Łodzi, gdy ten wychodził z lokalu z walizką z utargiem. Mężczyzna został kilkukrotnie uderzony, a jeden z atakujących zabrał mu walizkę. Ich wspólnik w tym czasie przeglądał zawartość samochodu konwojenta. Skradzione pieniądze przepakowali do volvo podstawionego przez kolejnego członka grupy.

Jak ustalono, przed dokonaniem napadu wszyscy sprawcy przebywali w Warszawie. W minionym tygodniu,w stolicy zatrzymany został podejrzany o współudział w łódzkim napadzie 27-letni obywatel Gruzji. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.