To, co łączy wszystkich tegorocznych laureatów nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera, to odwaga – ta niezbędna do działania i myślenia na rzecz wspólnoty, którą wszyscy współtworzymy. Odwaga wymagająca niekiedy mówienia i działania wbrew oficjalnym narracjom, czy naciskom silniejszych instytucji. Wreszcie odwaga, aby zachować człowieczeństwo i nadawać godność, tym, którym została ona zabrana. Tacy właśnie są nasi bohaterowie.