​Policja przestrzega przed znacznymi utrudnieniami i ograniczeniami w ruchu w niedzielę, w centrum Piekar Śląskich, w związku z doroczną pielgrzymką kobiet i dziewcząt do sanktuarium Matki Bożej Miłości i Sprawiedliwości Społecznej.

Jak podała policja w środowym komunikacie, utrudnienia w ruchu będą występowały w centrum miasta przez całą niedzielę. Zakaz poruszania się pojazdów na ul. Bytomskiej będzie obowiązywał od skrzyżowania z ul. Gen. Ziętka do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w godzinach od 7 do 18.30. Umieszczone zostaną tabliczki informujące o odholowywaniu pojazdów z ulicy Gen. Ziętka od skrzyżowania z ul. Bytomską do ul. Jana Pawła II.

Policja podaje instrukcje zachowań

Autokary mogą zaparkować za centrum handlowym przy ul. Miarki. "Im bliżej Wzgórza Kalwarii zostanie zaparkowany nasz pojazd, tym dłuższy będzie powrót w tworzących się korkach. W rejonie newralgicznych skrzyżowań, ruch będzie ręcznie kierowany przez policjantów, dlatego należy w tych miejscach bezwzględnie podporządkować się podawanym przez mundurowych sygnałom" – przypominają policjanci w środowym komunikacie.

Zaapelowali też do wszystkich kierujących o stosowanie się do zmian organizacji ruchu, przestrzeganie ustawionych znaków zakazu zatrzymywania i postoju, gdyż w przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, w którym będzie on utrudniał ruch, zostanie odholowany na parking strzeżony na koszt właściciela.

W sytuacji gdy zgubi się dziecko, należy powiadomić najbliższy patrol podając rysopis i ubiór, a następnie udać się do parafii, gdzie będzie zlokalizowany punkt informacyjny, w celu podania komunikatu przez urządzenia nagłaśniające i oczekiwać w tym miejscu na informacje służb porządkowych.

Dla kieszonkowców nie jest to dzień świąteczny

"Przestrzegamy, aby nie zabierać ze sobą wartościowych przedmiotów, czy dokumentów. W trakcie przemieszczania się środkami komunikacji miejskiej należy pamiętać, że dla kieszonkowców nie jest to dzień świąteczny. Apelujemy także o zachowanie rozwagi, szczególnie podczas mijania pielgrzymek oraz o wyrozumiałość i cierpliwość" - głosi komunikat policji.W skierowanym z początkiem sierpnia do diecezjan zaproszeniu na pielgrzymkę metropolita katowicki abp Wiktor Skworc zachęcał parafie – proboszczów i rady duszpasterskie - do zorganizowania pielgrzymek pieszych i autokarowych, "aby przyczynić się do poszanowania naszego naturalnego środowiska, które cierpi z powodu skutków natężonego ruchu samochodowego". "Ponadto też coraz poważniejsze są problemy z parkowaniem samochodów" - zauważył abp Skworc.

Pielgrzymka rozpocznie się o godz. 8. godzinkami i różańcem. O godz. 9.30 z bazyliki wyruszy procesja z wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej na miejscową Kalwarię, gdzie zostanie odprawiona msza z udziałem biskupów górnośląskiej metropolii oraz gości. Mszy przewodniczyć ma kard. Stanisław Dziwisz z Krakowa, homilię wygłosi biskup opolski Andrzej Czaja.

Piekary Śląskie są ośrodkiem kultu maryjnego od kilkuset lat. Pierwsza pielgrzymka do słynącego z cudownych uzdrowień obrazu przybyła tam w 1676 r. Majowa pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców oraz sierpniowa pielgrzymka kobiet i dziewcząt do sanktuarium gromadzą co roku dziesiątki tysięcy wiernych i należą do najważniejszych wydarzeń religijnych na Górnym Śląsku.





Opracowała: Barbara Stanuch