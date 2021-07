We wtorek najcieplej będzie w Małopolsce i na Podkarpaciu, najchłodniej na Pomorzu Zachodnim - przekazał synoptyk z IMGW Michał Ogrodnik.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

We wtorek słupki rtęci na termometrach przekroczą wszędzie 30 stopni Celsjusza. Miejscami, na wschodzie i południowym wschodzie, mogą wystąpić burze i opady deszczu. W trakcie dnia szczególnie we wschodniej i północno wschodniej części kraju chmur będzie coraz więcej. W tych rejonach mogą utworzyć się burze, podczas których spadnie nawet do 40 milimetrów wody, a porywy wiatru osiągną prędkość 80 km/h.

Temperatura będzie bardziej wyrównana na obszarze praktycznie całego kraju i przekroczy 30 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie w Małopolsce i na Podkarpaciu, tam do 32 stopni. W centrum 31 stopni, a na północy 29 st. C. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, tam 26 st. C.

W związku z tym, że prognozujemy burze i upały, które będą się utrzymywać przez dłuższy czas, obowiązują ostrzeżenia metrologiczne. Aktualne znajdują się na naszej stronie internetowej - powiedział Michał Ogórek. Ostrzeżenia drugiego stopnia o upałach obowiązują do czwartku, choć jak zauważył synoptyk "nie jest wykluczone, że zostaną przedłużone do końca tygodnia".

Jak radzić sobie z upałem?

Temperatury powyżej 30 stopni to męka dla wielu osób. Dlatego należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach.

Po pierwsze: należy dbać o cień. W miarę możliwości w godzinach południowych nie należy wychodzić na słońce. Najlepiej zostać w budynku albo wybrać się na spacer do lasu. Ulic najlepiej unikać - rozgrzany beton i asfalt oddają swoje ciepło.

Ważne jest, by nie wpuszczać do domu lub mieszkania rozgrzanego powietrza. Wietrzyć należy nocą, ale w ciągu dnia - szczelnie zamknąć okna i zasłonić je, najlepiej materiałowymi roletami lub żaluzjami. Istotne, by były białe, gdyż takie najskuteczniej odbijają światło.

Pamiętajmy także o piciu wody. Najlepiej ponad dwa litry dziennie. Woda powinna być chłodna, ale nie taka prosto z lodówki, gdyż może spowodować ból gardła.

Warto też ubierać się w lekkie jasne ubrania. Idealnie na wysokie temperatury będą się sprawowały np. sukienki, spodnie lub koszule z lnu. Materiał ten jest bowiem przewiewny i dobrze pochłania wilgoć. Można także zdecydować się na dobrej jakości bawełnę lub włókno bambusowe. Ale odzieży z jedwabiu lepiej powiedzieć: nie.