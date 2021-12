W piątek w południowej i centralnej Polsce zachmurzenie będzie umiarkowane. Na północy przelotne opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami na Kaszubach i Pomorzu Gdańskim może spaść do 8 cm śniegu. W pozostałych częściach kraju w ciągu dnia będzie pogodnie.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował synoptyk IMGW Michał Ogrodnik, w piątek w południowej i centralnej Polsce zachmurzenie będzie umiarkowane. Na południowym wschodzie w pierwszej fazie dnia spadnie śnieg, który w ciągu dnia osłabnie. W tej części kraju powinno się rozpogodzić - mówi Ogrodnik.

Na północy kraju spore zachmurzenie, miejscami przelotne opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Przewidujemy chwilowe dość intensywne opady śniegu na Kaszubach i Pomorzu Gdańskim. Miejscami może spaść do 8 centymetrów śniegu - prognozuje synoptyk IMGW.



W ciągu dnia na przeważającej części kraju będzie pogodnie, nie przewidujemy opadów - stwierdził synoptyk.



W piątek wiatr będzie umiarkowany, chwilami porywisty. W centrum w porywach do 55 km/h, z kolei nad morzem może osiągnąć 65 km/h - stwierdził synoptyk. Dodał także, że "ten wiatr będzie potęgował chłód". Temperatura w ciągu dnia wyniesie od -2 na Podhalu do 3 stopni na pozostałym obszarze kraju.