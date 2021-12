Do godz. 18 strażacy w całym kraju interweniowali ponad tysiąc razy z powodu wichur. Najczęściej wzywani byli w woj. zachodniopomorskim.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W związku z przechodzącym frontem atmosferycznym dzisiaj do godz. 18 odnotowano 1090 interwencji związanych z usuwaniem skutków silnych wiatrów - mówi rzecznik prasowy komendanta głównego PSP Krzysztof Batorski. Najwięcej wyjazdów było w województwach: zachodniopomorskim - 406, wielkopolskim - 161 oraz kujawsko-pomorskim - 129. Strażacy byli wzywani głównie do usuwania połamanych drzew i gałęzi. Nikt nie został ranny.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dziś ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydano dla województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Według IMGW najsilniej wiatr będzie wiał w północnej części województwa pomorskiego, gdzie wydano alert drugiego stopnia. Średnia prędkości wiatru może osiągnąć tam od 40 do 55 km/h, w porywach do 100 km/h.



Alert pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydano natomiast dla południowej części województwa podkarpackiego. Prognozowane są tam opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 10 do 15 cm, a w górach od 15 do 25 cm.