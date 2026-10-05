Morawiecki składa projekt ustawy dotyczący obowiązkowych szkoleń wojskowych. Dla kogo?

RMF24

„Przedstawimy dzisiaj jako klub parlamentarny Rozwój Plus projekt ustawy, w której proponujemy obowiązkowe szkolenie wojskowe dla wszystkich parlamentarzystów do 60. roku życia” - ogłosił o poranku w Sejmie były premier Mateusz Morawiecki. Chwilę wcześniej poinformował o tym, goszcząc w Porannej rozmowie w RMF FM. Olga Ewa Semeniuk-Patkowska zaznaczyła, że te obowiązkowe szkolenia miałyby dotyczyć również parlamentarzystek. Nawiązała do ostatniej wypowiedzi Sławomira Mentzena z Konfederacji, który zakpił ze służby kobiet w policji.

Morawiecki chce obowiązkowych szkoleń wojskowych dla parlamentarzystów

Nie może być tak, że parlamentarzyści są z czegokolwiek wyłączeni. Parlamentarzystą nie jest się do końca życia i nawet zapisy ustawowe tutaj niczego nie zmieniają. Każdy obywatel, każda obywatelka ma obowiązek służyć zwiększeniu bezpieczeństwa Polski i właśnie taki jest nasz zamysł - powiedział Mateusz Morawiecki.

Były premier za czasów rządów PiS nawiązał również do zaprezentowanej 22 września - wraz z Michałem Dworczykiem - strategii obronnej „Armia na wojnę, nie na defiladę”.

Po to, żeby tej wojny nie było, żeby siła naszej armii i odporność naszego państwa wystarczająco odstraszyły przeciwnika. Ta siła będzie tym większa, im nasze społeczeństwo będzie bardziej spójne. A będzie, jak parlamentarzyści dadzą przykład. Nie ma się co chować za jakąkolwiek ustawą - powiedział.

Olga Ewa Semeniuk-Patkowska zaznaczyła, że te obowiązkowe szkolenia miałyby dotyczyć również polityczek.

Mateusz Morawiecki, Maria Koc, Olga Semeniuk-Patkowska, Michał Dworczyk w Sejmie 5 października 2026, fot. Piotr Nowak / PAP

Kobiety nie aktywizują się tylko w tematach światopoglądowych, co jest marzeniem KO, ale powinny się aktywizować w ważnych sprawach dotyczących bezpieczeństwa (…) - powiedziała Semeniuk-Patkowska.

Nawiązała też do wypowiedzi współprzewodniczącego Konfederacji Sławomira Mentzena, który zadrwił z kobiet, które wstąpiły do dolnośląskiej policji.

W ostatnich dniach jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen w sposób kpiący podszedł do kobiecego wejścia do służb mundurowych. Wytoczył tym samym debatę publiczną na temat bezpieczeństwa. Kobiety są potrzebne. Kobiety dają poczucie bezpieczeństwa i realizacja takiego szkolenia także przez parlamentarzystki jest bardzo istotna - powiedziała posłanka.

Policjantka zaprasza Mentzena na testy sprawnościowe. Lider Konfederacji przyjmie wyzwanie? „Mam nadzieję, że poseł Mentzen nie wymięknie i przyjmie zaproszenie od policjantek na wspólne testy sprawnościowe? W necie macho, a w realu...?” - tak dziś o poranku minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński skomentował…