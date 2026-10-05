Morawiecki składa projekt ustawy dotyczący obowiązkowych szkoleń wojskowych. Dla kogo?

Morawiecki chce obowiązkowych szkoleń wojskowych dla parlamentarzystów
Nie może być tak, że parlamentarzyści są z czegokolwiek wyłączeni. Parlamentarzystą nie jest się do końca życia i nawet zapisy ustawowe tutaj niczego nie zmieniają. Każdy obywatel, każda obywatelka ma obowiązek służyć zwiększeniu bezpieczeństwa Polski i właśnie taki jest nasz zamysł - powiedział Mateusz Morawiecki.
Były premier za czasów rządów PiS nawiązał również do zaprezentowanej 22 września - wraz z Michałem Dworczykiem - strategii obronnej „Armia na wojnę, nie na defiladę”.
Po to, żeby tej wojny nie było, żeby siła naszej armii i odporność naszego państwa wystarczająco odstraszyły przeciwnika. Ta siła będzie tym większa, im nasze społeczeństwo będzie bardziej spójne. A będzie, jak parlamentarzyści dadzą przykład. Nie ma się co chować za jakąkolwiek ustawą - powiedział.
Olga Ewa Semeniuk-Patkowska zaznaczyła, że te obowiązkowe szkolenia miałyby dotyczyć również polityczek.
Kobiety nie aktywizują się tylko w tematach światopoglądowych, co jest marzeniem KO, ale powinny się aktywizować w ważnych sprawach dotyczących bezpieczeństwa (…) - powiedziała Semeniuk-Patkowska.
Nawiązała też do wypowiedzi współprzewodniczącego Konfederacji Sławomira Mentzena, który zadrwił z kobiet, które wstąpiły do dolnośląskiej policji.
W ostatnich dniach jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen w sposób kpiący podszedł do kobiecego wejścia do służb mundurowych. Wytoczył tym samym debatę publiczną na temat bezpieczeństwa. Kobiety są potrzebne. Kobiety dają poczucie bezpieczeństwa i realizacja takiego szkolenia także przez parlamentarzystki jest bardzo istotna - powiedziała posłanka.