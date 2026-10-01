Do walki z gangami potrzebny jest „odpowiedni” chromosom? Mentzen kpi z kobiet w policji, MSWiA odpowiada

RMF24

„Do dolnośląskiej policji trafiło ponad 150 nowych policjantów. Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie” - ironicznie stwierdził Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji. Na platformie X zamieścił nagranie ukazujące składające przysięgę nowe funkcjonariuszki. Odniosła się do niego rzeczniczka MSWiA. „Wstyd” - napisała Karolna Gałecka.

150 nowych mundurowych w województwie dolnośląskim wypowiedziało w ostatnich dniach słowa roty policyjnego ślubowania. To 65 kobiet i 85 mężczyzn. Tylko w tym roku do służby w policji na Dolnym Śląsku wstąpiło łącznie wstąpiło 551 osób. Funkcjonariusze informują, że zainteresowanie służbą stale rośnie, a najbliższy termin przyjęć to 30 grudnia. Nie wszystkim jednak podoba się to, że mundur coraz częściej zakładają kobiety. Chodzi konkretnie o Sławomira Mentzena, prawicowego polityka, prezesa partii Nowa Nadzieja oraz współprzewodniczącego Konfederacji.

Sławomir Mentzen czuje się bezpieczny. Sprawdziliśmy fakty: Naprawdę ma powody

Oto jak Sławomir Mentzen skomentował przyjęcie kobiet w szeregi dolnośląskiej policji: „Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie”. W nagraniu na platformie X w prześmiewczym kontekście zamieścił również wizerunki niektórych nowych policjantek. Zapytał także swoich odbiorców, czy oni też czują się bezpieczniej.

Zdaje się jednak, że Sławomir Mentzen zapomniał lub też nie ma następującej wiedzy - policja na oficjalnej stronie dla kandydatów informuje: „test sprawnościowy do Policji jest taki sam dla kobiet i mężczyzn – obowiązują te same zasady, próby oraz normy punktowe”.

Oto co konkretnie mówi regulamin

Lider Konfederacji sugeruje jednak, że kobiety są najwyraźniej zbyt słabe do służby w policji. To dość wygodne uproszczenie - pomijając fakt, że w zawodzie policjanta kluczowa jest odporność psychiczna, opanowanie, umiejętność komunikacji, szybkie reagowanie na zagrożenia, dostrzeganie istotnych, ale niewidocznych na pierwszy rzut oka szczegółów, a w wielu sytuacjach także empatia i umiejętność opanowania sytuacji bez używania siły. „Wartości” policjanta nie mierzy się wyłącznie wynikiem testu siłowego. Sprowadzanie całej pracy policji wyłącznie do tego jednego kryterium jest więc podobnym spłyceniem jak twierdzenie, że każdy silniejszy kandydat automatycznie będzie lepszym funkcjonariuszem. Gdyby jednak nawet przyjąć taką optykę, warto zapoznać się z zasadami ujętymi w regulaminie rekrutacyjnym dla kandydatów.

Polska Policja / Policja

Rzeczniczka MSWiA: Wstyd, różnica klas

Do nagrania Sławomira Mentzena odniosła się rzeczniczka prasowa MSWiA Karolina Gałecka. „To oficjalne stanowisko Partii Konfederacja wobec kobiet służących w obronie ojczyzny Panie Sławomirze Mentzenie? Te kobiety, z których Pan szydzi, narażają życie i chronią ludzi, w tym Pana. Pan nosi garnitur i przynosi wstyd. Różnica klas” - napisała.

„Mentzen urządza sobie szyderę z polskiej Policji. Publicznie podważa zaufania do służb państwa. Co dalej - bojówki Jaszczura mają pilnować ulic, a Braun i jego świta urządzać samosądy? Czy was już naprawdę do reszty pogięło w tej Konfederacji?” - tak do nagrania odniosła się Polska 2050.

„Ja tam czuję się bezpieczniej, ale rozumiem skąd Twój niepokój Sławku” - to z kolei komentarz rzecznika Lewicy Łukasza Michnika.

„Jak myślicie? Jakie kompleksy leczy sobie patoprawica wyśmiewając kobiety w służbach mundurowych? Slawuś Mentzen i inne redpilowe patałachy.

Podzielcie się z szerszą publicznością - jakie deficyty przykrywacie hejtowaniem cieżko pracujących i odważnych kobiet?” - tak z kolei napisał europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek.

„Panie Mentzen, w odróżnieniu od Pana te policjantki dobrze służą Polsce” - tak z kolei nagranie jednego z liderów Konfederacji skomentował szef MSWiA Marcin Kierwiński.